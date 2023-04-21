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"Не вважаю це вбивством": Хливнюк зробив гучну заяву про війну проти росіян (відео)

Андрій Хливнюк розповів про свой військовий досвід (фото: facebook/Андрій Хливнюк)
Автор: Василина Копитко

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який з початку повномасштабної війни Росії проти України пішов на фронт, розповів про те, які завдання виконує на передовій та чи доводилось йому вбивати окупантів.

Своїм військовим досвідом музикант-захисник поділився в інтерв'ю для YouTube-каналу pressing.

Хливнюк розповів про свій досвід на фронті

"Я пілот ударного дрона українського виробництва, який розвідує і виконує ударні місії і останні пів року це на південному напрямку фронту. Ми брали участь у боях за Херсонщину і продовжуємо це робити", - розповів Хливнюк.

Артист додав, що безпосередньо займається участю в плануванні і виконанні бойових місій.

"Якщо десь є ворог, до якого я можу дотягнутися і розвідка нам про це повідомила, я намагаюся знешкодити його", - заявив артист.

Артист є пілотом ударного дрона (фото: Instagram/Андрій Хливнюк)

Чи доводилось Хливнюку вбивати окупантів

Також Хливнюк відповів на запитання, чи доводилося йому вбивати російських окупантів. За його словами, вбивством він це назвати не може.

"Я нікого не вбиваю. Я не вбивця. Вбивця - це кримінальна відповідальність. Я намагаюся деактивувати, нейтралізувати, деморалізувати людських істот. Вони, мало того, що виросли на моїх піснях, так вони ще й взяли автомати, сіли в танки і приїхали до мене додому руйнувати людям будинки, вбивати, ґвалтувати, грабувати. Тому, я не вважаю, що це вбивство", - заявив артист.

Раніше ми розповідали про те, що екс-продюсер Ані Лорак - Юрій Фальоса прокоментував чутки про свою втечу в РФ та зізнався, де саме він зараз перебуває.

Читайте також про те, що Андрій Данилко в пух і прах розніс росіян і їхню пропаганду.

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