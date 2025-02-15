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"Не всі інфіковані вірусом". В якому віці жінці треба вакцинуватися від ВПЛ?

Субота 15 лютого 2025 12:06
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"Не всі інфіковані вірусом". В якому віці жінці треба вакцинуватися від ВПЛ? Фото: Коли треба робити щеплення від ВПЛ (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вірус папіломи людини - це одна з найрозповсюдженіших хвороб, які передаються статевим та побутовим шляхом. Вірус роками знаходиться в “тихому” режимі, а людина навіть не здогадується, що інфікована.

Коли жінці має сенс робити вакцину від ВПЛ, розповіла в інтерв'ю РБК-Україна відома українська лікарка-гінекологиня Людмила Шупенюк.

Коли треба вакцинуватися від ВПЛ?

За словами гінеколога, є сенс вакцинуватися і можна вакцинуватися до певного віку, коли це доречно.

"Деякі вважають, що це до 45 років, деякі - до 37 років. Чому є сенс? По-перше, не всі інфіковані вірусом. Але ризики того, що інфікування може бути, залишаються. По-друге, навіть, якщо жінка має папіломавірусну інфекцію, це може бути інший тип. 16-м і 18-м ніхто не забороняє заразитися потім. Захист від цих типів присутній у всіх вакцинах", - сказала вона.

"Є чотирьохвалентні, туди входить ще шостий і 11-й. Це не високоонкогенні папіломавіруси, але вони захищають власне від оцих кандиломатозів гортані, бородавок, тобто ніби онкогенність низька, але проблеми теж є", - додала гінеколог.

Лікар повідомила, що зараз ринок заходить дев'ятивалентна вакцина, яка, крім 16-го та 18-го, має ще перелік певних вакцин, від яких захищає. Тому є сенс вакцинуватися.

За словами спеціаліста, є сенс вакцинуватися навіть тим жінкам, яким 16-18 років.

"Тому що вірус, коли потрапив в організм, довгий час може сидіти достатньо спокійно і тихо. А потім може почати завойовувати території. На це й буде впливати вакцинація, тому що ми маємо специфічний захист", - резюмувала експертка.

Нагадаємо, що до цього гінеколог розповіла, якими засобами краще користуватися під час місячних.

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