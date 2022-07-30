"Не стыдно?" Украинский футболист пристыдил россиянина, но тот все равно ничего не понял

Детали случая с россиянином

Все произошло в одном из аэропортов Европы, где именно не указано. Один из игроков киевского "Динамо" подошел к мужчине с российским паспортом и спросил его, не стыдно ли ему. Тот так ничего и не понял, за что он должен испытывать подобные чувства.

Он матерно обозвал украинского футболиста, недоумевая, что же случилось.

"Я смотрю на него, я просто промолчал и ушел, но какой же ты дол*оеб", - сказал гражданин РФ.

Смотрите на видео историю того, как россиянин встретил украинца.