"Не стыдно?" Украинский футболист пристыдил россиянина, но тот все равно ничего не понял

Россияне до сих пор не могут сообразить, почему их считают изгоями во всем мире. Они совершенно не испытывают чувство стыда за то, что их страна ведет жестокую войну против Украины. Так, украинский футболист опозорил гражданина РФ, но тот так ничего и не понял.

Детали случая с россиянином

Все произошло в одном из аэропортов Европы, где именно не указано. Один из игроков киевского "Динамо" подошел к мужчине с российским паспортом и спросил его, не стыдно ли ему. Тот так ничего и не понял, за что он должен испытывать подобные чувства.

Он матерно обозвал украинского футболиста, недоумевая, что же случилось.

"Я смотрю на него, я просто промолчал и ушел, но какой же ты дол*оеб", - сказал гражданин РФ.

Смотрите на видео историю того, как россиянин встретил украинца.