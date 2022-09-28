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"Не психуй!" Трирічний українець став зіркою мережі завдяки відео, яке знімали для тата на фронті

На Волині хлопчик став зіркою мережі (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

На Волині трирічний Назар став зіркою інтернету. У мережі з'явилося відео, де маленький українець вирішив допомогти мамі з приготуванням млинців, а натомість вимазав у борошно своє обличчя, одяг та всю кухню. Коли мама побачила сина, то він незворушно відповів: "Не психуй!"

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Фраза буквально заполонила усі соцмережі. Користувачі публікують власні смішні ролики, використовуючи аудіодоріжку із відео з Назаром.

За словами мами хлопчика Ольги, сина вона знімала, щоб показати чоловікові, який зараз захищає Україну на фронті.

"Хотіла показати, що Назар у черговий раз тут вміє робити, і просто похвалилася кумі", - розповіла Ольга.

Ольга Будько розповіла, як син став зіркою мережі (скрін)

На відео замурзана дитина, побачивши засмучене обличчя мами, якій доведеться вимивати кухню і самого "кухаря", чітко і впевнено вимовила: "Нічо, помиємо. Не плач! Успокойся. Не психуй!"

Зокрема, коли Ольга поділилася роликом з кумою, то її дочка Юлія вирішила розмістити відео в TikTok. Буквально за кілька годин воно зібрало понад 10 тисяч переглядів, а зараз уже близько 10 мільйонів переглядів і 705 тисяч лайків.

Трирічний Назарко з Волині став зіркою мережі (скрін)

Тепер фраза "Не психуй!" у сім'ї Назара стала фірмовою. Хлопчик продовжує бешкетувати та "допомагати" мамі з готуванням.

Раніше ми повідомляли, що 8-річний українець зібрав майже 60 тисяч для ЗСУ.

Також ми писали, що відео з гігантським псом породи аляскинський маламут підкорило мережу.

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