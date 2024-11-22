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"Не просто харчування, а стиль життя". Що треба їсти при варикозній хворобі

Як харчуватися при варикозі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Варикозна хвороба - це спадкове захворювання, при якому погано працюють клапани вен, тому кров застоюється і часом вени розширюються і ще більше втрачають тонус.

Як харчуватися при цій хворобі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис нутриціолога Оксани Скиталінської в Instagram.

Як запобігти варикозу та покращити здоров'я судин

Щоб покращити здоров'я судин та запобігти варикозному розширенню вен, важливо не лише правильно харчуватися, але й дотримуватися здорового способу життя.

"Найголовніше - не просто харчування, а стиль життя", - написала Скиталінська.

Ось кілька важливих рекомендацій:

Зниження ваги

Надмірна вага збільшує навантаження на судини, що може сприяти розвитку варикозу. Зниження маси тіла зменшує цей тиск і покращує кровообіг.

Зміцнення судин

 Для запобігання деформаціям судин важливо зміцнювати їх стінки.

Поліпшення кровообігу

Зменшення в’язкості крові та покращення її відтоку допомагають уникнути застою в венах.

Попередження набряків

Важливо уникати ситуацій, які можуть викликати набряки ніг.

Правильне харчування

Більше клітковини допомагає підтримувати нормальну вагу та зменшити ризик закрепів.

Вітаміни

Вітаміни С і Є сприяють зміцненню судин. Вітамін С можна знайти у капусті, петрушці, шипшині, а вітамін Є — у олії зародків пшениці та обліпихи.

Продукти з біофлавоноїдами

 Гречка, цитрусові та смородина допомагають зміцнити стінки судин.

Фізична активність

Заняття спортом є важливими, проте деякі вправи можуть бути шкідливими при варикозі.

Варто уникати:

  • Силових вправ і присідань із навантаженням
  • Тривалого використання велотренажера
  • Стрибків і бігу по твердій поверхні

Замість цього рекомендуються помірні фізичні навантаження, такі як ходьба або плавання.

Загальні поради:

  • Пити достатньо води (орієнтовно 30 мл/кг маси тіла).
  • Уникати продуктів, які шкодять судинам, таких як чипси, вафлі, смажена та солона їжа, а також алкоголь.

 

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