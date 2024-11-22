"Не просто харчування, а стиль життя". Що треба їсти при варикозній хворобі
Варикозна хвороба - це спадкове захворювання, при якому погано працюють клапани вен, тому кров застоюється і часом вени розширюються і ще більше втрачають тонус.
Як харчуватися при цій хворобі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис нутриціолога Оксани Скиталінської в Instagram.
Як запобігти варикозу та покращити здоров'я судин
Щоб покращити здоров'я судин та запобігти варикозному розширенню вен, важливо не лише правильно харчуватися, але й дотримуватися здорового способу життя.
"Найголовніше - не просто харчування, а стиль життя", - написала Скиталінська.
Ось кілька важливих рекомендацій:
Зниження ваги
Надмірна вага збільшує навантаження на судини, що може сприяти розвитку варикозу. Зниження маси тіла зменшує цей тиск і покращує кровообіг.
Зміцнення судин
Для запобігання деформаціям судин важливо зміцнювати їх стінки.
Поліпшення кровообігу
Зменшення в’язкості крові та покращення її відтоку допомагають уникнути застою в венах.
Попередження набряків
Важливо уникати ситуацій, які можуть викликати набряки ніг.
Правильне харчування
Більше клітковини допомагає підтримувати нормальну вагу та зменшити ризик закрепів.
Вітаміни
Вітаміни С і Є сприяють зміцненню судин. Вітамін С можна знайти у капусті, петрушці, шипшині, а вітамін Є — у олії зародків пшениці та обліпихи.
Продукти з біофлавоноїдами
Гречка, цитрусові та смородина допомагають зміцнити стінки судин.
Фізична активність
Заняття спортом є важливими, проте деякі вправи можуть бути шкідливими при варикозі.
Варто уникати:
- Силових вправ і присідань із навантаженням
- Тривалого використання велотренажера
- Стрибків і бігу по твердій поверхні
Замість цього рекомендуються помірні фізичні навантаження, такі як ходьба або плавання.
Загальні поради:
- Пити достатньо води (орієнтовно 30 мл/кг маси тіла).
- Уникати продуктів, які шкодять судинам, таких як чипси, вафлі, смажена та солона їжа, а також алкоголь.
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