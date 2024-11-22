ua en ru
Пт, 22 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"Не просто харчування, а стиль життя". Що треба їсти при варикозній хворобі

П'ятниця 22 листопада 2024 15:02
UA EN RU
"Не просто харчування, а стиль життя". Що треба їсти при варикозній хворобі Як харчуватися при варикозі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Оксана Скиталінська

Варикозна хвороба - це спадкове захворювання, при якому погано працюють клапани вен, тому кров застоюється і часом вени розширюються і ще більше втрачають тонус.

Як харчуватися при цій хворобі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис нутриціолога Оксани Скиталінської в Instagram.

Як запобігти варикозу та покращити здоров'я судин

Щоб покращити здоров'я судин та запобігти варикозному розширенню вен, важливо не лише правильно харчуватися, але й дотримуватися здорового способу життя.

"Найголовніше - не просто харчування, а стиль життя", - написала Скиталінська.

Ось кілька важливих рекомендацій:

Зниження ваги

Надмірна вага збільшує навантаження на судини, що може сприяти розвитку варикозу. Зниження маси тіла зменшує цей тиск і покращує кровообіг.

Зміцнення судин

Для запобігання деформаціям судин важливо зміцнювати їх стінки.

Поліпшення кровообігу

Зменшення в’язкості крові та покращення її відтоку допомагають уникнути застою в венах.

Попередження набряків

Важливо уникати ситуацій, які можуть викликати набряки ніг.

Правильне харчування

Більше клітковини допомагає підтримувати нормальну вагу та зменшити ризик закрепів.

Вітаміни

Вітаміни С і Є сприяють зміцненню судин. Вітамін С можна знайти у капусті, петрушці, шипшині, а вітамін Є — у олії зародків пшениці та обліпихи.

Продукти з біофлавоноїдами

Гречка, цитрусові та смородина допомагають зміцнити стінки судин.

Фізична активність

Заняття спортом є важливими, проте деякі вправи можуть бути шкідливими при варикозі.

Варто уникати:

  • Силових вправ і присідань із навантаженням
  • Тривалого використання велотренажера
  • Стрибків і бігу по твердій поверхні

Замість цього рекомендуються помірні фізичні навантаження, такі як ходьба або плавання.

Загальні поради:

  • Пити достатньо води (орієнтовно 30 мл/кг маси тіла).
  • Уникати продуктів, які шкодять судинам, таких як чипси, вафлі, смажена та солона їжа, а також алкоголь.

Читайте також, як жінкам в менопаузі не набрати вагу.

Дізнайтеся, який овоч потрібно їсти всім щодня.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування Здорова їжа Здоров'я
NEWS
Яку зброю США можуть передати Україні до кінця строку Байдена: думка експерта
Яку зброю США можуть передати Україні до кінця строку Байдена: думка експерта