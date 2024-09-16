"Не просихав": військовий Назар Грабар розповів, як пережив загибель брата на фронті

Назар розповів, що після втрати брата він багато пив. Смерть рідної людини було дуже важко пережити. Але Грабар не дозволив собі надовго залишатися у такому стані. Танцюрист розумів, що не може більше так жити.

"Я не приховую той факт, що після втрати Іллі десь пів року я не просихав взагалі... Я працював з психологом, але я також сам зрозумів, що це шлях в нікуди", - зізнався Назар.

Окрім цього, Грабар розповів про нещодавню подорож у Токіо. Тоді він вирушив як волонтер. Нині, на тлі повномасштабної війни, виїзд відомих чоловіків за кордон нерідко провокує суперечки в мережі. Втім, Назар не помітив хейту та навіть не став би звертати увагу, якби він був, адже він вирушив в Японію не на відпочинок.

"Я виїхав, тому що наш фонд був першим організатором першого фестивалю української культури в Японії. І коли я побачив там японця у формі Збірної України який, співає "Батько наш Бандера" майже без акценту, я думаю, ми робимо правильну річ", - наголосив Грабар.

Що відомо про брата Грабара

Брати вирушили на фронт на початку повномасштабної війни РФ проти України. У грудні 2022 року Назар отримав поранення, його вивезли з позицій. А брат танцюриста залишився там.

Брат Назара Грабара (фото: instagram.com/nazargrabar)

Потім окупанти знов обстріляли позиції, Ілля загинув.

"Я кажу: "Я не пущу тебе самого, як ти б мене самого не пустив. Ідемо разом". Так і пішли. Ілля постійно хвилювався за мене, що я пішов за ним. Я пішов наглядати за ним, тому відчуття провини мене не покидає і не покине ніколи. В мене на війні було одне завдання, і я його не виконав. З цим живу", - зізнавався Грабар.