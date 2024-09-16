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"Не просихав": військовий Назар Грабар розповів, як пережив загибель брата на фронті

Понеділок 16 вересня 2024 20:11
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"Не просихав": військовий Назар Грабар розповів, як пережив загибель брата на фронті Назар Грабар (фото: instagram.com/nazargrabar)
Автор: Поліна Іваненко

Танцюрист та модель Назар Грабар, який захищав Україну на фронті, а нині виконує волонтерську місію, розповів, як намагався "придушити" біль після загибелі свого брата Іллі. Він зізнався, що спочатку "топив горе" в алкоголі.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Грабар розповів в новому випуску шоу "Тур зірками", яке вже вийшло на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

Назар розповів, що після втрати брата він багато пив. Смерть рідної людини було дуже важко пережити. Але Грабар не дозволив собі надовго залишатися у такому стані. Танцюрист розумів, що не може більше так жити.

"Я не приховую той факт, що після втрати Іллі десь пів року я не просихав взагалі... Я працював з психологом, але я також сам зрозумів, що це шлях в нікуди", - зізнався Назар.

Окрім цього, Грабар розповів про нещодавню подорож у Токіо. Тоді він вирушив як волонтер. Нині, на тлі повномасштабної війни, виїзд відомих чоловіків за кордон нерідко провокує суперечки в мережі. Втім, Назар не помітив хейту та навіть не став би звертати увагу, якби він був, адже він вирушив в Японію не на відпочинок.

"Я виїхав, тому що наш фонд був першим організатором першого фестивалю української культури в Японії. І коли я побачив там японця у формі Збірної України який, співає "Батько наш Бандера" майже без акценту, я думаю, ми робимо правильну річ", - наголосив Грабар.

Що відомо про брата Грабара

Брати вирушили на фронт на початку повномасштабної війни РФ проти України. У грудні 2022 року Назар отримав поранення, його вивезли з позицій. А брат танцюриста залишився там.

&quot;З цим живу&quot;. Військовий ЗСУ Назар Грабар зізнався, яке єдине завдання &quot;провалив&quot; на війні

Брат Назара Грабара (фото: instagram.com/nazargrabar)

Потім окупанти знов обстріляли позиції, Ілля загинув.

"Я кажу: "Я не пущу тебе самого, як ти б мене самого не пустив. Ідемо разом". Так і пішли. Ілля постійно хвилювався за мене, що я пішов за ним. Я пішов наглядати за ним, тому відчуття провини мене не покидає і не покине ніколи. В мене на війні було одне завдання, і я його не виконав. З цим живу", - зізнавався Грабар.

Нагадаємо, раніше Тімур Мірошниченко розповів про ревнощі між дітьми у великій родині.

Окрім цього, нещодавно Микита Ломакін зізнався, яке образливе повідомлення отримав від Тіни Кароль.

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