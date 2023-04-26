Великий український туроператор потрапив у гучний скандал: прийняли на роботу гідів з РФ і Білорусі

Український туроператор "Адріатік Тревел", організатор автобусних турів до країн Європи, потрапив під критику в мережі через підбір персоналу для проведення екскурсій. Клієнти стверджують, що компанія наймає гідами громадян РФ та Білорусі, а екскурсії проводяться російською мовою.

Деталі скандалу і як реагують на претензії в компанії - у матеріалі нижче.

Таким чином, українські клієнти обурюються, що, самі не знаючи цього, оплачують послуги "хороших" представників країн-агресорів, які переїхали до Європи.

Як скаржаться клієнти оператора "Адріатик Тревел", з екскурсоводами з Росії та Білорусі їм довелося мати справу під час поїздки до Ганновера та Амстердама. Характерно, що гіди спілкувалися з українськими туристами російською мовою.

У соціальних мережах та облікових записах Adriatic Travel стали з'являтися коментарі з обуреннями про таку ситуацію, проте адміністратори відреагували на претензії своїх клієнтів так - просто вирішили видаляти негативні відгуки.

На тлі такої практики користувачі інтернету обрали інші майданчики, де представники туроператора не зможуть провести "чистку". Зокрема, на "Першому незалежному сайті відгуків України" було продубльовано раніше видалений комент зі скаргою.

У тексті описано суть претензії, а також стверджується, що туроператор "не поважає своїх клієнтів і не має гідності".

Відгук про послуги туроператора "Адріатік Тревел" (фото: скріншот otzyvua.net/uk/adriatic-travel)

Крім того, на теренах Facebook також зустрічаються публікації з обуреннями щодо російських екскурсоводів, яких наймає український туроператор.

Фото: скрін з пабліка facebook.com/groups / "Громадська Ініціатива "Я спілкуюсь українською мовою"

Інші негативні відгуки були заскрінені перед видаленням у мережах виданням "Факти". Вони також звучать скарги про неякісний сервіс.

Крім того, також представлена відповідь адміністрації компанії "Адріатік Тревел" на дубляж негативного відгуку, залишений туристом зі статусом на сервісі "місцевий експерт" - у цьому випадку в компанії, реагуючи на критику, просто заявили, що проводять екскурсії гіди з ліцензією на таку діяльність.

Відгуки клієнтів "Адріатік Тревел" та реакція компанії на критику (фото: скрін fakty.ua)

Додамо, що на сайті туроператора нині представлені лише позитивні відгуки, а на сторінках у Facebook та Instagram крайні пости - або без коментарів, або з "пустушками". Жодних публікацій зі скаргами, описаними вище - немає.