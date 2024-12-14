"Не поділили коханця": Поляковій та Єфросиніній довелося відповісти на пікантні плітки

Оля Полякова та Маша Єфросиніна вперше за довгий час випустили новий випуск шоу "Дорослі дівчата". І на початку програми їм довелося відповісти на чутки, які з'явилися після того, як відомі подружки майже рік нічого не знімали разом. Люди вважали, що Полякова та Єфросиніна могли "не поділити" коханця.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий випуск "Дорослих дівчат".

Чому "посварилися" Полякова та Єфросиніна

На початку оновленої програми Оля та Маша звернулися до гостей студії, аби ті назвали усі плітки, які вони чули. Річ у тому, що коли Єфросиніна та Полякова припинили знімати шоу "Дорослі дівчата", в мережі з'явилося чимало версій.

Так, одна з глядачок розповіла, що чула на манікюрі, нібито "дорослі дівчата" сильно посварилися, бо "не поділили" коханця. Такі чутки відверто здивували Олю та Машу. Втім, вони відреагували на це з гумором.

Полякова та Єфросиніна (скріншот)

"Це прекрасно! Мені подобаються такі плітки", - заявила Полякова.

"Мало того, що в нас є коханці, тобто ми не можемо кожній свого знайти!" - продовжила жартувати Єфросиніна.

Також глядачка розповіла, що вона чула, нібито співачка та інтерв'юєрка не просто намагалися "поділити" ймовірного коханця. Після цього вони сильно посварилися.

Це насмішило Олю та Машу. А потім Полякова розповіла, які плітки чула про себе та Єфросиніну.

"Ми з тобою не поділили якісь величезні багатства, які ми заробляємо на "Дорослих дівчатах". Типу я захотіла більше грошей, бо я хапуга ще та, оце до речі правда. І ми на цьому посварилися, бо я хапуга, а ти - жлобіха", - розповіла співачка.