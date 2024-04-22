"Не все так однозначно". Дієтолог розповіла, чи насправді шкідливі нітрати

Чи шкідливі нітрати?

"Проте не все так однозначно. У 1998 році була присуджена Нобелівська премія по фізіології та медицині за відкриття "молекури року" - оксиду азоту", - написала експерт.

Оксид азоту - є одним із найсильніших вазодилятаторів (допомагає розширювати судини) та регуляторів тонусу судин, зменшує ризик утворення тромбів, покращує передачу сигналів між нервовими клітинами.

Що ми знаємо про нітрати?

Будь-якій рослині для росту і дозрівання плоду потрібен азот. А точніше, азот у поєднанні з киснем (NO3) або воднем (NH4 +).

Нітратний азот є у всіх ґрунтах, і коріння рослин поглинають його. Простіше кажучи, "безнітратних овочів" в природі не існує. У нормальних кількостях органічні нітрати засвоюються організмом людини й навіть корисні. Але до певної міри.

Чому саме ранні овочі можуть бути небезпечні?

Високий вміст нітратів в овочах і фруктах відзначається в посушливий період, у спеку, а також внесенні у ґрунт великої кількості органічних добрив (рідкий гній, курячий послід). Крім того, максимальну кількість нітратів накопичують усі ранні овочі: як правило, вони вирощуються в умовах закритого ґрунту, нестачі освітлення.

Високий вміст азотистих з'єднань шкодить здоров'ю. Варто зазначити, що більшість здорових людей не мають проблем з нітратами, адже в допустимих нормах нітрати абсолютно нешкідливі.

Але коли нітратів забагато, і коли організм не справляється з їх надлишками (діти, ослаблені люди), можливе навіть отруєння нітратами, порушення роботи нервової системи, серцевої діяльності, і навіть утворенню канцерогенів і утворення злоякісних пухлин (в першу чергу - шлунково-кишкового тракту). Особливо небезпечні нітрати для вагітних, годуючих жінок, а також для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Чи можна зменшити вміст нітратів у овочах та фруктах?