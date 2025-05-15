"Не могла стримати сліз". Відома акторка емоційно рознесла серіал, який Україна показала в Каннах

Що відомо про серіал "Спадок"

Його презентували 14 травня на кіноринку Marché du Film в межах українського національного павільйону в Каннах. Це глибока драматична історія про боротьбу за спадщину, родинні таємниці та трансформацію людських характерів.

"Сюжет серіалу розгортається навколо великої родини, яка після раптової смерті її глави, що не залишив заповіту, опиняється у вирі інтриг, підозр, вбивств та сімейних драм", - йшлося в повідомленні Держкіно.

Примітно, що на тлі критики кінопродукту допис про презентацію зник на офіційному акаунті відомства в Facebook.

Допис Держкіно про серіал "Спадок" (скриншот)

Як Антоніна Хижняк "рознесла" серіал

Відома акторка обурливо відреагувала на продукт, який видається низькопробним з перших кадрів трейлеру. Вона записала серію Stories, у яких поділилася емоціями.

"Коротко про те, як Держкіно наср*ло нам всім на голову в Каннах. Старалась не плакати, але коли побачила ці зашкварні новини, хто саме і чим презентує Україну - не могла стримати сліз. Мені не смішно, друзі. Я пів життя поклала на те, щоб люди повірили в український кінематограф. Як же мені прикро..." - заявила вона.

Антоніна Хижняк про серіал "Спадок" (скриншот)

Акторка зазначила, що може опинитися в "чорних списках" за свою критику. Проте цього не боїться, адже їй не байдуже, "хто і як формує міжнародний імідж України" у сфері кіно. Вона також підкреслила, що колеги розділили її обурення.

Наостанок Антоніна пояснила, що саме означає кіноринок Marché du Film та за який фільм точно не соромно в Каннах.

"Це базар, де кожен може купити собі місце і продавати свій товар, якої б якості він не був. Хороша новина в тому, що вони там не єдині. І, наприклад, те, що мене радує - саме на фестивалі представлена стрічка Мстислава Чернова, нашого оскароносного режисера. Зараз він презентує свою нову стрічку, тому мені здається, що він якраз формує імідж, а те, що представлено на цьому "кінобазарі" іншими представниками від України пройде якось непоміченим. На цьому я цю тему закриваю", - зазначила вона.

Антоніна Хижняк про представлений в Каннах серіал (скриншоти)

Як відреагували в мережі

Користувачі розкритикували вибір Держкіно та висловили невдоволення в коментарях. Оскільки відомство прибрало допис про серіал, багатьом довелося писати під іншими публікаціями.

"Що за ганьба відбувається в Каннах?"

"Ви можете прокоментувати цей жах на фестивалі, що це за серіал "Спадок"? Це ж навіть не актори грають, взагалі люди без акторської освіти. Як так вийшло? Це так жахливо. При тому, що у нас в Україні є професіональні актори! Але чомусь тут вони не задіяні".

"Але не дивлячись на всі жертви українців, ви продовжуєте популяризувати якийсь шлак, я розумію, що ви видалили вчорашній допис і ніби цього не було, але це позорисько в Каннах було насправді й ви вважаєте, що саме так виглядає українська культура".

"Мабуть, варто подумати про судовий позов. Тут, схоже, знов бабок сп*здили. Як же за*бали ці продюсери-комерсанти…"