"Не могла стримати сліз". Відома акторка емоційно рознесла серіал, який Україна показала в Каннах

Держкіно представили відверто неякісний серіал "Спадок" в межах Каннського кінофестивалю, чим обурили українців. Не стала мовчати й відома акторка Антоніна Хижняк.
Вона емоційно висловилася про вибір кінопродукту та пояснила, яким проєктом справді пишається. Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Хижняк.
Його презентували 14 травня на кіноринку Marché du Film в межах українського національного павільйону в Каннах. Це глибока драматична історія про боротьбу за спадщину, родинні таємниці та трансформацію людських характерів.
"Сюжет серіалу розгортається навколо великої родини, яка після раптової смерті її глави, що не залишив заповіту, опиняється у вирі інтриг, підозр, вбивств та сімейних драм", - йшлося в повідомленні Держкіно.
Примітно, що на тлі критики кінопродукту допис про презентацію зник на офіційному акаунті відомства в Facebook.
Відома акторка обурливо відреагувала на продукт, який видається низькопробним з перших кадрів трейлеру. Вона записала серію Stories, у яких поділилася емоціями.
"Коротко про те, як Держкіно наср*ло нам всім на голову в Каннах. Старалась не плакати, але коли побачила ці зашкварні новини, хто саме і чим презентує Україну - не могла стримати сліз. Мені не смішно, друзі. Я пів життя поклала на те, щоб люди повірили в український кінематограф. Як же мені прикро..." - заявила вона.
Акторка зазначила, що може опинитися в "чорних списках" за свою критику. Проте цього не боїться, адже їй не байдуже, "хто і як формує міжнародний імідж України" у сфері кіно. Вона також підкреслила, що колеги розділили її обурення.
Наостанок Антоніна пояснила, що саме означає кіноринок Marché du Film та за який фільм точно не соромно в Каннах.
"Це базар, де кожен може купити собі місце і продавати свій товар, якої б якості він не був. Хороша новина в тому, що вони там не єдині. І, наприклад, те, що мене радує - саме на фестивалі представлена стрічка Мстислава Чернова, нашого оскароносного режисера. Зараз він презентує свою нову стрічку, тому мені здається, що він якраз формує імідж, а те, що представлено на цьому "кінобазарі" іншими представниками від України пройде якось непоміченим. На цьому я цю тему закриваю", - зазначила вона.
Користувачі розкритикували вибір Держкіно та висловили невдоволення в коментарях. Оскільки відомство прибрало допис про серіал, багатьом довелося писати під іншими публікаціями.
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