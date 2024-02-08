UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Не хочу народжувати": Раміна Есхакзай шокувала зізнанням

Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Поліна Іваненко

Журналістка і блогерка Раміна Есхакзай не хоче народжувати дітей, але готова всиновити хлопчика чи дівчинку.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю зірки YouTube Олександру Волошину.

"Не хочу народжувати дітей. Але я готова всиновити дитину старшу, 5-6 років", - сказала Раміна. 

Також вона додала, що "не вважає свої гени кращі за інших". 

“Всі діти однакові. Якщо я почну стосунки з людиною, у якої є дитина, для мене це теж добре", - додала журналістка. 


Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

Однак до серйозних стосунків, судячи з усього, Есхакзай ще довго. 

"Якщо подивитися на тих, з ким у мене були стосунки, то це дуже схожий типаж: борода, темненький, середнього зросту. Мені подобається, щоб ця людина була спокійною, врівноваженою, тактильною, зі здоровою менталкою, щоб був досвід стосунків до мене. Я раніше хотіла собі партнера, з яким ми були б партнери, як у серіалі "Картковий будиночок", мені здавалося, що це ідеальна модель стосунків", - розповіла вона. 


Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

"Зараз мені хочеться близькості з людиною, щоб ми були друзями, на одній хвилі. Є така проблема, чомусь чоловіки бояться мене, не наважуються зробити перший крок. Не дивлячись на спокій, інтелігентність, ця людина має не боятися йти вперед. Навіть, якщо запросив мене один раз, а я відмовилась, щоб запросив вдруге", - резюмувала блогерка.

 

Раніше ми вже повідомляли, що Трінчер поставила на місце росіянина на Балі.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Анатолій Анатоліч розповів про "пригоди" у ТЦК.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бизнесу