"Не хочу народжувати": Раміна Есхакзай шокувала зізнанням

"Не хочу народжувати дітей. Але я готова всиновити дитину старшу, 5-6 років", - сказала Раміна.

Також вона додала, що "не вважає свої гени кращі за інших".

“Всі діти однакові. Якщо я почну стосунки з людиною, у якої є дитина, для мене це теж добре", - додала журналістка.



Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

Однак до серйозних стосунків, судячи з усього, Есхакзай ще довго.

"Якщо подивитися на тих, з ким у мене були стосунки, то це дуже схожий типаж: борода, темненький, середнього зросту. Мені подобається, щоб ця людина була спокійною, врівноваженою, тактильною, зі здоровою менталкою, щоб був досвід стосунків до мене. Я раніше хотіла собі партнера, з яким ми були б партнери, як у серіалі "Картковий будиночок", мені здавалося, що це ідеальна модель стосунків", - розповіла вона.



Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

"Зараз мені хочеться близькості з людиною, щоб ми були друзями, на одній хвилі. Є така проблема, чомусь чоловіки бояться мене, не наважуються зробити перший крок. Не дивлячись на спокій, інтелігентність, ця людина має не боятися йти вперед. Навіть, якщо запросив мене один раз, а я відмовилась, щоб запросив вдруге", - резюмувала блогерка.