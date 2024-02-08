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"Не хочу народжувати": Раміна Есхакзай шокувала зізнанням

Четвер 08 лютого 2024 19:06
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"Не хочу народжувати": Раміна Есхакзай шокувала зізнанням Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Поліна Іваненко

Журналістка і блогерка Раміна Есхакзай не хоче народжувати дітей, але готова всиновити хлопчика чи дівчинку.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю зірки YouTube Олександру Волошину.

"Не хочу народжувати дітей. Але я готова всиновити дитину старшу, 5-6 років", - сказала Раміна.

Також вона додала, що "не вважає свої гени кращі за інших".

“Всі діти однакові. Якщо я почну стосунки з людиною, у якої є дитина, для мене це теж добре", - додала журналістка.

&quot;Не хочу народжувати&quot;: Раміна Есхакзай шокувала зізнанням
Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

Однак до серйозних стосунків, судячи з усього, Есхакзай ще довго.

"Якщо подивитися на тих, з ким у мене були стосунки, то це дуже схожий типаж: борода, темненький, середнього зросту. Мені подобається, щоб ця людина була спокійною, врівноваженою, тактильною, зі здоровою менталкою, щоб був досвід стосунків до мене. Я раніше хотіла собі партнера, з яким ми були б партнери, як у серіалі "Картковий будиночок", мені здавалося, що це ідеальна модель стосунків", - розповіла вона.

&quot;Не хочу народжувати&quot;: Раміна Есхакзай шокувала зізнанням
Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

"Зараз мені хочеться близькості з людиною, щоб ми були друзями, на одній хвилі. Є така проблема, чомусь чоловіки бояться мене, не наважуються зробити перший крок. Не дивлячись на спокій, інтелігентність, ця людина має не боятися йти вперед. Навіть, якщо запросив мене один раз, а я відмовилась, щоб запросив вдруге", - резюмувала блогерка.

Раніше ми вже повідомляли, що Трінчер поставила на місце росіянина на Балі.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Анатолій Анатоліч розповів про "пригоди" у ТЦК.

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