"Не хочу народжувати": Раміна Есхакзай шокувала зізнанням
Журналістка і блогерка Раміна Есхакзай не хоче народжувати дітей, але готова всиновити хлопчика чи дівчинку.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю зірки YouTube Олександру Волошину.
"Не хочу народжувати дітей. Але я готова всиновити дитину старшу, 5-6 років", - сказала Раміна.
Також вона додала, що "не вважає свої гени кращі за інших".
“Всі діти однакові. Якщо я почну стосунки з людиною, у якої є дитина, для мене це теж добре", - додала журналістка.
Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)
Однак до серйозних стосунків, судячи з усього, Есхакзай ще довго.
"Якщо подивитися на тих, з ким у мене були стосунки, то це дуже схожий типаж: борода, темненький, середнього зросту. Мені подобається, щоб ця людина була спокійною, врівноваженою, тактильною, зі здоровою менталкою, щоб був досвід стосунків до мене. Я раніше хотіла собі партнера, з яким ми були б партнери, як у серіалі "Картковий будиночок", мені здавалося, що це ідеальна модель стосунків", - розповіла вона.
Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)
"Зараз мені хочеться близькості з людиною, щоб ми були друзями, на одній хвилі. Є така проблема, чомусь чоловіки бояться мене, не наважуються зробити перший крок. Не дивлячись на спокій, інтелігентність, ця людина має не боятися йти вперед. Навіть, якщо запросив мене один раз, а я відмовилась, щоб запросив вдруге", - резюмувала блогерка.
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