"Не докажеш, що я у тебе була". У Дніпрі клієнтка жорстоко побила майстра манікюру: усі деталі

Що трапилось?

В б’юті-сфері Катерина вже 2,5 роки. Спочатку працювала вдома, потім переїхала до орендованого приміщення.

Клієнтка, яка побила дівчину, вдруге відвідувала процедури у майстрині. Вперше - чомусь помітно нервувала, вдруге - відверто проявляла агресію, розповіла фахівчиня.

Через поганий стан нігтів відвідувачки, майстриня відмовляла її від процедури покриття лаком, однак та наполягла.

"Оскільки я завжди відповідаю за результат сама, я запропонувала одну руку зробити одним методом, іншу - інакшим, щоб перевірити, що буде краще. Вона погодилася. Я виконала чистку, вже перейшли до покриття. Вона спитала, чому дві різні руки. Я кілька разів пояснила чому, казала: "Ви погодилися. Все добре, все класно", - сказала майстер нігтьового сервісу.

Під час покриття клієнтка передумала і агресивно наполягла на своєму.

"Я стерла все, що робила. Сказала: "На жаль, на цьому все, до побачення. Ми з вами не спрацюємось". Я до останнього завжди чемна зі своїми клієнтами, і працюю з ними на принципах взаємоповаги", - пояснила Катерина.

Вона додала, що на цьому діалог не обмежився.



"Вона почала кричати про те, що я хабалка, про те, що я не вмію спілкуватися зі своїми клієнтами і мене треба навчити", - додала Бондар.

Катерина одразу зрозуміла, що сперечатися з відвідувачкою не варто і почала йти назустріч.

"Вона продовжила казати, що я не вмію спілкуватися зі своїми клієнтами, і під ці слова вона вдарила мене по обличчю", - розповіла Катя.

Від удару майстриня впала зі стільця та вдарилася головою.

"Далі я вже опинилася на підлозі. Вона викинула стілець мій, мабуть, щоб їй не заважав, не знаю. Почала говорити, що мені потрібно вивернути руки, і почала на цьому моменті викручувати мені руку. Вона почала крутити кістку в один бік, а саму кисть в іншу", - сказала б'юті-майстриня.

Катерина має інвалідність, криками просила відвідувачку зупинитися. Клієнтка зробила це тільки після того, як майстрині вдалося її укусити.

"Продовжила кричати, бити, і далі вона змусила видалити переписку з нею зі словами, що "ти нічого не докажеш, що я у тебе була", - розповіла Бондар.

Зібравши речі, відвідувачка додала: "Дякуй Богу, що я у гарному настрої".

Продовження історії

Після того, як агресорка пішла, Катерина подзвонила своєму хлопцю Олександру, щоб той допоміг дістатись до поліції та зняти побої.

"Мені дзвонить Катя, каже: "Мене клієнтка побила". Ну, я спочатку думаю, може, якось посварилися, щось таке. Ну, гадаю, треба йти.", - розповів Олександр Жмірко.

Чоловік прийшов, побачив, що в Катерини синці на обличчі та на нозі.

"Я був шокований, я не знав спочатку що робити, потрібно було спочатку її якось заспокоїти. Ми якось заспокоїлися, тоді кажу: "Давай у поліцію і будемо щось із цим вирішувати", - пояснив він.

Майстриня вже знайшла нове, більш безпечне приміщення - з камерами спостереження, охороною та тривожною кнопкою.

Поліція також взялась за справу.