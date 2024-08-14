"Не було жодної хвороби". Екс-продюсер Винника зробив гучну заяву про співака

Колишній продюсер Олега Винника Олександр Горбенко різко пройшовся по свому екс-підопічному, звинувативши його у брехні про лікування від тяжкої хвороби і допомозі українській армії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Олександра.

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Так, Горбенко опублікував у своїх соцмережах довгий пост, в якому обговорив діяльність співака з початку повномасштабної війни.

Продюсер пояснив, що вирішив зробити це через втому від постійних звинувачень на свою адресу з боку фан-клубу Винника та його команди.

Зі слів чоловіка, артист виявив непрофесіоналізм і не виконав свої зобов'язання. Від'їзд його до Німеччини призвів до скасування безлічі запланованих заходів, включно з концертами, інтерв'ю та фотосесіями.

Також Горбенко зазначив, що Олег злукавив щодо свого лікування від серйозного захворювання.

Олег Винник і Олександр Горбенко (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

"Ви знали, що до війни ніхто на лікування з України нікуди не виїжджав і не було жодної хвороби, але завзято півтора року розповідали про виїзд до початку війни через таємничу хворобу", - написав продюсер.

"Навіть після того, як ваша брехня викрилася, у вас вистачає совісті плести людям вигадані історії, відверту маячню про якусь зраду з боку продюсера і команди, як мантру вперто повторювати цю нісенітницю", - звернувся до фан-клубу співака він.

Олександр також звинувачує Винника в обмані щодо його фінансової допомоги ЗСУ.

Продюсер зауважив, що фан-клуб співака публікує одні й ті самі фотографії та відео у звітах, а також незрозуміло, звідки надходять кошти і яким саме підрозділам надається допомога.

Горбенко готовий вибачитися, якщо виявиться неправий, і попросив команду Винника надати повні звіти.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Однак він сумнівається, що це станеться, вважаючи, що Винник і його фонд не надають реальної підтримки ЗСУ.

"Ви два роки ганяєте по колу фото та відео одних і тих самих автомобілів, кількість яких, у ваших байках, з кожним місяцем зростає, додатково розповідаєте казки про сотні тисяч євро таємної допомоги, невідомо чим, невідомо кому", - звернувся до команди виконавця продюсер.

"У вас є хороша можливість виставити мене дурнем, опублікуйте звіт і покажіть хоча б третину суми, яку ви вперто декларуєте, людям було б цікаво побачити звіт вашого розрекламованого фонду, скільки донатів ви зібрали за два роки, на що їх витратили. Звичайна практика. Ви цього не зробите, від слова "ніколи", з тієї простої причини, що ніколи не було того, чого ніколи не було", - додав він.

До речі, у Горбенка є і думка про майбутній реліз нової пісні. Йшлося про те, що Винник не міг випустити нову композицію через лікування від серйозної хвороби та війну.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Однак, коли в нього знову з'явилося натхнення, він повернувся до музики. Продюсер стверджує, що демоверсію пісні він чув ще до початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, Олександр Горбенко у квітні минулого року заявив, що вони припинили співпрацю з Олегом Винником. За декілька днів до цього з офіційних сторінок виконавця почали зникати дописи.