UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

"Не бійтеся нітратів": дієтолог розповіла, як вони впливають на уповільнення старіння

Чи справді нітрати шкідливі для організму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Нітрати попри погану репутацію є важливим елементом у отриманні поживних речовин. Дієтолог розповіла, що організм потребує їх для утворення оксиду азоту.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, в яких продуктах є нітрати та чим вони можуть бути корисними.

Що таке нітрати

Нітрати - це молекули азоту та кисню, які в природі містяться в повітрі, ґрунті, воді та деяких харчових продуктах. 

За словами дієтолога Ольги Безуглої, організм потребує їх для утворення оксиду азоту, який відіграє ключову роль у здоров’ї та процесі старіння.

"Коли ми чуємо слово "нітрати", зазвичай уявляємо собі проблемні консерванти в обробленому м’ясі. Але це лише один фрагмент у значно складнішій картині поживних речовин", - зазначила експерт.

Природні нітрати та нітрити, що містяться в овочах, фруктах і питній воді, стали об’єктом перспективних досліджень довголіття - головним чином через їхню роль у виробленні оксиду азоту-корисного газу, що утворюється клітинами ендотелію (внутрішнім шаром судин). Він суттєво впливає на роботу серцево-судинної системи та здоров’я загалом.

Хоча тіло може виробляти його самостійно, з віком цей процес стає менш ефективним, і організм більше покладається на нітрати, отримані з їжі.

Що варто знати про оксид азоту

Оксид азоту є короткотривалою молекулою - він розчиняється менш ніж за секунду, але має великий вплив на організм: такий як вазодилатація, покращення роботи мозку та нервової системи, регуляція рівня інсуліну, захист від патогенів.

Експерт зазначила, що оксид азоту - це основа здорового функціонування організму.

"Варто позбутися страху перед нітратами та включити до свого раціону більше продуктів, багатих на ці сполуки", - йдеться у повідомленні.

Чи варто боятися нітратів

Овочі та фрукти забезпечують близько 80% нітратів у середньому раціоні. Найбільше їх у зеленолистих овочах, буряках, селері та мангольді.

Безугла зазначила, що природні нітрати є безпечними та корисними. Проте нітрати, що містяться у переробленому м’ясі (наприклад, ковбасах, сосисках) можуть під час термічної обробки утворювати нітрозаміни - сполуки, які асоціюють із підвищеним ризиком розвитку раку. Тому такі продукти слід обмежувати в раціоні.

"Не бійтеся нітратів - обирайте природні джерела і насолоджуйтеся їхньою користю для здоров’я", - додала експерт.

 

Раніше ми повідомляли про 5 продуктів, які викликають дискомфорт та здуття живота.

Також ми писали про суперфрукт, який омолоджує шкіру та перешкоджає утворення каменів в нирках.

При написанні матеріалів використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої та сайт WebMD.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорова їжаЗдоров'яНітрати