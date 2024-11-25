"Не бійтеся нітратів": дієтолог розповіла, як вони впливають на уповільнення старіння
Нітрати попри погану репутацію є важливим елементом у отриманні поживних речовин. Дієтолог розповіла, що організм потребує їх для утворення оксиду азоту.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, в яких продуктах є нітрати та чим вони можуть бути корисними.
Що таке нітрати
Нітрати - це молекули азоту та кисню, які в природі містяться в повітрі, ґрунті, воді та деяких харчових продуктах.
За словами дієтолога Ольги Безуглої, організм потребує їх для утворення оксиду азоту, який відіграє ключову роль у здоров’ї та процесі старіння.
"Коли ми чуємо слово "нітрати", зазвичай уявляємо собі проблемні консерванти в обробленому м’ясі. Але це лише один фрагмент у значно складнішій картині поживних речовин", - зазначила експерт.
Природні нітрати та нітрити, що містяться в овочах, фруктах і питній воді, стали об’єктом перспективних досліджень довголіття - головним чином через їхню роль у виробленні оксиду азоту-корисного газу, що утворюється клітинами ендотелію (внутрішнім шаром судин). Він суттєво впливає на роботу серцево-судинної системи та здоров’я загалом.
Хоча тіло може виробляти його самостійно, з віком цей процес стає менш ефективним, і організм більше покладається на нітрати, отримані з їжі.
Що варто знати про оксид азоту
Оксид азоту є короткотривалою молекулою - він розчиняється менш ніж за секунду, але має великий вплив на організм: такий як вазодилатація, покращення роботи мозку та нервової системи, регуляція рівня інсуліну, захист від патогенів.
Експерт зазначила, що оксид азоту - це основа здорового функціонування організму.
"Варто позбутися страху перед нітратами та включити до свого раціону більше продуктів, багатих на ці сполуки", - йдеться у повідомленні.
Чи варто боятися нітратів
Овочі та фрукти забезпечують близько 80% нітратів у середньому раціоні. Найбільше їх у зеленолистих овочах, буряках, селері та мангольді.
Безугла зазначила, що природні нітрати є безпечними та корисними. Проте нітрати, що містяться у переробленому м’ясі (наприклад, ковбасах, сосисках) можуть під час термічної обробки утворювати нітрозаміни - сполуки, які асоціюють із підвищеним ризиком розвитку раку. Тому такі продукти слід обмежувати в раціоні.
Деякі в'ялені м'ясні продукти містять нітрати, щоб зберегти їх і покращити колір і смак. Приклади:
- бекон
- м'ясні консерви
- шинка
- хот-доги
- салямі
- ковбаса
"Не бійтеся нітратів - обирайте природні джерела і насолоджуйтеся їхньою користю для здоров’я", - додала експерт.
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При написанні матеріалів використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої та сайт WebMD.
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