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Называйте меня креативным: известный музыкант признался в психическом заболевании

STYLERЖизнь    12.07.2019 - 21:49
Называйте меня креативным: известный музыкант признался в психическом заболевании
Известный рэпер признался в психическом заболевании (Коллаж РБК-Украина)

Известному рэперу иногда очень трудно справится с симптомами

Известный музыкант, муж Ким Кардашьян, рэпер Канье Уэст, признался, что страдает психическими заболеваниями. Он откровенно рассказал, что страдает от симптомов маниакально-депрессивного синдрома и именно это становится причиной его сумасбродных поступков и скандалов.

42-летний Канье Уэст занял третью строчку в списке самых успешных звезд по версии Forbes, причем большую часть дохода ему принес торговый бренд Yeezy. Его доход за год составил около 150 миллионов долларов. Однако музыкант известен не только благодаря своему таланту и богатству. Он регулярно вступает в конфликты с другими знаменитостями, пишет очень провокативные тексты для песен и временами называет себя "богом".

Называйте меня креативным: известный музыкант признался в психическом заболевании

Канье Уэст (instagram.com/yeezyscloset)

Многие его действия объясняются психическим заболеванием и артисту приходится постоянно принимать медикаменты, чтобы контролировать нарушения психики. Однако он очень не любит, когда его называют сумасшедшим.

"Называйте меня креативным, сумбурным, но не сумасшедшим. Сумасшедший — это слово, которое в будущем не будет использоваться. Я, как человек с синдромом дефицита внимания и гиперактивности и синдромом Аспергера, не вижу в этих диагнозах препятствий для себя. Наоборот, это своего рода суперсила, которая расширяет мое воображение. Есть много людей, которых называли сумасшедшими, но они все оказались на обложке, как и я", - заявил Канье Уэст.

Называйте меня креативным: известный музыкант признался в психическом заболевании

Канье Уэст (instagram.com/yeezyscloset)

Он добавил, что за некоторые свои выходки испытывает стыд, так как понимает, что это были странные и неправильные поступки.

В 2016 году из-за проблем со здоровьем Канье Уэсту пришлось отменить гастрольный тур. Он потерял 53 миллиона долларов и оказался на грани банкротства. Вместо гастролей он лег в клинику, так как у него началось обострение психоза.

Однако музыкант считает, что неудачи его закаляют и становятся толчком для покорения новых высот.

Называйте меня креативным: известный музыкант признался в психическом заболевании

Канье Уэст (instagram.com/yeezyscloset)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Канье Уэст рассказал о своей будущей философской книге.

А также рассказывали о том, что Канье Уэст заявил, что темнокожие сами выбирали быть рабами.

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