Названы три привычки, разрушающие печень: в список входят фрукты

Печень играет огромную роль в поддержании обмена веществ, в ней происходит обезвреживание токсинов, поэтому важно следить за своим питанием и отказаться от привычек, которые способны навредить.

Чтобы данный орган был здоровым и активным, мало отказаться от одного алкоголя. Специалисты назвали три основных привычки, которые разрушают печень, пишет издание Focus.

Излишнее употребление фруктов может негативно сказаться на работе органа, ведь различные исследования показывают, что фруктоза увеличивает риск ожирения печени.

"Многие люди избегают жиров ради своего здоровья, но очень немногие обращают внимание на содержание фруктозы в пище, хотя ее усвоение способствует формированию жировых клеток - и прежде всего, в печени", - резюмируют специалисты.

Прием лекарств. Лекарства расщепляются печенью, и их инструкции часто содержат информацию о возможном повреждении этого органа. Если вы принимаете лекарства и замечаете такие симптомы, как усталость, потеря аппетита и дискомфорт в верхней части живота, нужно обязательно обсудить это с врачом.

Мало движения. Излишки жира в организме могут откладываться не только под кожей, но и вокруг внутренних органов. При этом жировая ткань выделяет вещества, способствующие воспалению.

Предотвратить подобное внутреннее ожирение эффективно помогают движение и спорт. Гиподинамия, в свою очередь, ухудшает проблему. Не стоит удивляться тому, что человек, много времени сидящий за компьютером, начинает страдать от жирной печени, даже если не злоупотребляет алкоголем.

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