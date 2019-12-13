Опасные болезни, которые возникают в холода: как защититься

Болезни, которые обостряются зимой (коллаж: РБК-Украина)

Некоторые болезни зимой возникают и обостряются гораздо чаще, чем летом

Некоторые болезни обостряются и возникают в холодный зимний период гораздо чаще, чем когда на улице стоит теплая погода. И речь идет не о сезонных ОРВИ, простуде и гриппе. Какие довольно опасные болезни учащаются в зимнее время - в материале Styler.

Проблемы с почками

Цистит и пиелонефрит - одни из самых частых урологических болезней, обострение которых приходится на зиму.

Фактором риска, кроме нарушений личной гигиены и перенесенных ранее урологических, гинекологических и венерических болезней, является также переохлаждение.

Пиелонефрит - это воспаление почек, которое может возникнуть, как осложнение после ОРВИ или гриппа. Также болезнь может возникнуть из-за ослабления иммунитета и хронического стресса. Причиной пиелонефрита может стать хронический или острый цистит, хроническое воспаление в кишечнике и женских репродуктивных органах.

Первые признаки цистита: резкая боль внизу, частые позывы в туалет с минимальным мочеиспусканием. Меняется цвет мочи - она становится темной, а иногда и с кровью.

Пиелонефрит проявляет себя тянущей болью в пояснице и повышением температуры, иногда до критического уровня.

Если человек когда-либо перенес пиелонефрит, ему следует избегать переохлаждения, одежда не должна быть тесной и стеснять кровообращение в органах малого таза.

Болезни, которые обостряются зимой (фото: РБК-Украина)

Проблемы с носом

Острый гайморит чаще всего возникает после перенесения вирусного насморка, как правило, развивается на 4-5-й день болезни. Тем, у кого нос и горло - слабое место, медики рекомендуют в холодное время года прятать нос в шарф и не дышать долго морозным воздухом.

Основными причинами и факторами риска гайморита являются недавняя или недолеченная ОРВИ, грипп. Кроме того, в зоне риска люди с анатомическими особенностями - искривление перегородки, полипы, аденоиды. Частые простуды, ослабленный зимой иммунитет - могут спровоцировать гайморит.

Если насморк длится дольше семи дней, нос постоянно заложен, выделения становятся гнойными и возникают головные боли, специалисты советуют незамедлительно обратиться за помощью.

С ушами лучше не шутить

Отиты провоцирует не народное "продуло", а инфекция. В холодное время они учащаются именно из-за них. Перенесенные острые вирусные респираторные инфекции могут вызвать воспаление среднего уха.

Причинами и факторами риска отита являются недавние ОРВИ, грипп, частые простуды, гаймориты. А вялотекущий процесс может обостриться из-за переохлаждения и прогулки по морозу без головного убора.

Стреляющая боль в ухе и чувство заложенности - первые признаки отита. Инфекция может не проявлять себя подолгу, но прогулка по морозу или с недосушенными после душа/бассейна ушами может ее активизировать.