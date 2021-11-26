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Названы симптомы тромба в легких: обратите внимание на опасные сигналы

Автор: Анна Шиканова

Тромбы в разных внутренних органах человека могут привести к опасному состоянию. В таких ситуациях неотложная медицинская помощь нужна немедленно, так как тромб может привести к летальному исходу.

Медики назвали симптомы образования тромба в легких человека. Об этом сообщает U-news.

Состояние, при котором тромб попадает в легкие, называется тромбоэмболией легочной артерии. Поток крови при этом состоянии застревает в артерии легких и блокирует поступление крови.

Тромбы, которые блокируют поступление крови – это сгустки крови, которые появляются в результате внутренних повреждений сосудов. Организм создает такие сгустки, чтобы закрыть травмированные участки.

Человеческий организм в состоянии самостоятельно растворять тромбы, когда их функция уже не нужна.

Порой они распадаются самостоятельно полностью, но бывают ситуации, когда они отрываются и начинают путешествовать по организму.

Самая опасная ситуация, когда тромб отрывается и попадает в легкие. Такое осложнение бывает при тромбозе глубоких вен. Тромбы образовываются в венах ног.

Симптомы образования тромбов: боль в ногах непонятного происхождения, особенно в мышцах, покраснение и припухлость.

Если тромб оторвался и отправился в легкие, то симптомы будут более явные:

  • Внезапная одышка
  • Боль в груди или в верхней части спины – усиливается при вдохе
  • Проблемы с дыханием
  • Невозможность нормально вдохнуть или выдохнуть
  • Кашель с кровью
  • Головокружение, потеря сознания

При появлении таких симптомов, пациента нужно немедленно госпитализировать в медицинское учреждение.

В такой ситуации время идет фактически на минуты и без оказания помощи быстро, человек может погибнуть.

Как отмечают медики, есть факторы, которые усиливают риск появления тромбов: лишний вес, общие патологические состояния, такие как болезнь Крона или ревматоидный артрит, пожилой возраст, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни и отсутствие минимальной физической нагрузки.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев предупредили о риске смерти от тромбоза вследствие коронавируса.

А также рассказывали о том, что врачи назвали самые опасные признаки тромбоза, которые можно легко заметить.

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