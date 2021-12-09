Названы симптомы штамма Омикрон, при которых нужно срочно обращаться к врачу

Медики отмечают, что общие симптомы штамма Омикрон не сильно отличаются от предыдущих версий коронавируса.

Единственное отличие – он очень заразный и быстрее распространяется.

Вакцинированные также могут заразиться этим штаммом и передавать его другим людям, даже если у них нет симптомов ухудшения самочувствия или признаки незначительные.

Они призывают более внимательно относится ко всем изменениям самочувствия и назвали пять симптомов, которые требуют немедленного медицинского вмешательства.

Несмотря на то, что Омикрон вызывает более мягкое течение болезни, врачи допускают, что в некоторых случаях инфекция может стать очень тяжелой.

Какие симптомы Омикрона опасны:

Затрудненное дыхание

Постоянная боль или давление в груди

Спутанность сознания, дезориентация

Неспособность проснуться или бодрствовать

Бледный, серый или синюшный оттенок кожи, губ и ногтей

Характерными симптомами штамма Омикрон врачи называют сильную усталость, мышечные боли, першение в горле, сухой кашель.

Как защититься от Омикрона

Медики напоминают, что самой лучшей защитой от тяжелых форм любого штамма коронавируса остается вакцинация двумя дозами.

Также обязательным является ношение защитной маски в общественных местах, транспорте.