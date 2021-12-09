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Названы симптомы штамма Омикрон, при которых нужно срочно обращаться к врачу

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Четверг 09 декабря 2021 17:24
Названы симптомы штамма Омикрон, при которых нужно срочно обращаться к врачу Врачи назвали самые опасные симптомы штамма Омикрон (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Штамм коронавируса Омикрон очень быстро распространяется по миру. На данный момент ученые и медики еще выясняют, насколько этот штамм опаснее других вариантов коронавируса.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США назвали симптомы штамма Омикрон, при которых нужно обратиться за помощью как можно быстрее.

Медики отмечают, что общие симптомы штамма Омикрон не сильно отличаются от предыдущих версий коронавируса.

Единственное отличие – он очень заразный и быстрее распространяется.

Вакцинированные также могут заразиться этим штаммом и передавать его другим людям, даже если у них нет симптомов ухудшения самочувствия или признаки незначительные.

Они призывают более внимательно относится ко всем изменениям самочувствия и назвали пять симптомов, которые требуют немедленного медицинского вмешательства.

Несмотря на то, что Омикрон вызывает более мягкое течение болезни, врачи допускают, что в некоторых случаях инфекция может стать очень тяжелой.

Какие симптомы Омикрона опасны:

  • Затрудненное дыхание
  • Постоянная боль или давление в груди
  • Спутанность сознания, дезориентация
  • Неспособность проснуться или бодрствовать
  • Бледный, серый или синюшный оттенок кожи, губ и ногтей

Характерными симптомами штамма Омикрон врачи называют сильную усталость, мышечные боли, першение в горле, сухой кашель.

Как защититься от Омикрона

Медики напоминают, что самой лучшей защитой от тяжелых форм любого штамма коронавируса остается вакцинация двумя дозами.

Также обязательным является ношение защитной маски в общественных местах, транспорте.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве сообщили о том, есть ли Омикрон в Украине.

А также рассказывали о том, что Билл Гейтс сказал, когда завершится COVID-пандемия.

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