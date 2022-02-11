Названы симптомы опасного варикоза у мужчин: проявиться может в любом возрасте

У каждого пятого мужчины в течении жизни диагностируют варикоцеле. Это опасное расширение вен, которые расположены в мошонке. Чаще всего болезнь появляется у мужчин старше 50 лет, но первые признаки могут появиться еще в подростковом возрасте.

Что такое варикоцеле, чем это заболевание опасно и какими симптомами оно проявляется, рассказали в Men's Health.

Что такое варикоцеле

Это варикозное расширение вен, которые находятся в мошонке. Болезнь обычно начинается с левого яичка. Чаще всего она связана с возрастными варикозными изменениями, но может быть спровоцировано и гормональными изменениями в любом возрасте.

Возможно появление варикоцеле в подростковом возрасте – из-за полового созревания. Или же – в любом другом из-за резкого изменения гормонального баланса. Так бывает, если мужчина начинает резко набирать вес или быстро его теряет.

Ученые не могут дать точный ответ о причинах появления варикоцеле, но сейчас называют два опасных фактора: работа венозных клапанов и болезни почек. Нарушение работы венозных клапанов не дает крови нормально циркулировать по сосудам, поэтому питание кровью половых органов нарушается.

Если есть проблемы с почками, особенно кисты или опухоли, то блокируется отток крови по венам мошонки. И это также приводит к застою крови.

Чем опасно варикоцеле

Из-за варикозного расширения вен начинает страдать кровоток, а в сосудах скапливается много крови. Это приводит к повышению температуры в мошонке. Сперматозоиды очень чувствительны к температуре и постоянный нагрев для них очень вреден.

Если вовремя не заметить признаки заболевания и не начать лечение, сперматозоиды утратят свою подвижность и начнет резко снижаться фертильность.

А потом начнут страдать ткани яичек – они будут размягчаться, разрушаться и может наступить полная атрофия этого органа. И этот процесс уже необратим и лечению не поддается.

Какие симптомы говорят о варикоцеле

В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно. Но есть признаки, которые указывают на то, что стоит пройти обследование:

Тупая боль или дискомфорт в мошонке, которая уходит в лежачем положении

Усиление неприятных ощущений во время езды на велосипеде, ходьбы или долгом пребывании в стоячем положении

Увеличение размера мошонки с одной или двух сторон

Невозможность зачать ребенка

Диагностировать заболевание может только врач. Обычно для этого достаточно осмотра мошонки и проведения УЗИ.

При переходе заболевания в серьезную стадию – придется делать операцию. Но при незначительном расширении вен врачи дают рекомендации и назначают лечение.