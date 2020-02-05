Названы самые опасные для здоровья каждодневные продукты

Названы самые опасные для здоровья продукты, многие из которых являются повседневными, и могут казаться людям совершенно безобидными. Но это далеко не так - обычные продукты могут стать причиной серьезных пищевых отравлений. Так, Билл Марлер, который более 20 лет проработал юристом по случаям пищевых отравлений в США, поделился своим опытом, пишет Business Insider.

Сырая вода

Чего только не находили в сырой воде - необработанной и неотфильтрованой. Экскременты животных, вызывающие диарею и рвоту. Через сырую воду можно заболеть даже смертельно опасным гепатитом А, холерой, не говоря уже о патогенной кишечной палочке.

Мука

Обычная необработанная мука может распространять бактерии, которые несут серьезную угрозу для здоровья и жизни. Говоря о сыром тесте, большинство людей подразумевают, что опасность таят сырые яйца. Причем не обязательно даже есть муку или тесто, кишечная палочка, к примеру, может попасть в организм от плохо вымытых рук.

Фрукты и овощи

Речь идет о готовых к употреблению нарезанных фруктах и овощах, которых, по мнению эксперта, стоит бояться, как чумы. Исследования показывают, что около трети готовых смесей для салата содержит недопустимые уровни бактерий, вызывающих пищевое отравление.

Проращенные семена

Этот широко известный, как кладезь полезных соединений и витаминов, суперфуд, может быть опасен. Так, было немало случаев вспышек бактериального заражения (главным образом сальмонеллой и кишечной палочкой) именно из-за употребления ростков.

Сырое мясо

Речь идет даже не о полностью сыром продукте, а о куске мяса, приготовленном, как "rare meat" ("с кровью"). Дело в том, что мясо нужно готовить при температуре не менее 160 градусов, чтобы убить патогенные организмы. Иначе очень высок риск получить кишечную палочку или сальмонеллу.

Сырые яйца

Вероятность получить сальмонеллу от сырого яйца в наше время ниже, чем 20 лет назад, когда случались вспышки эпидемий сальмонеллы. Но без термической обработки риск заражения все еще остается высоким.

Свежее молоко и соки

Многие люди предпочитают необработанные напитки, считая, что пастеризация истощает их питательную ценность. Но это не так - пренебрежение безопасностью лишь повышает риск загрязнения напитков бактериями, вирусами и паразитами.

Устрицы

Устрицы сложно назвать повседневным продуктом, но употреблять их в наше время - большой риск. Все дело в глобальном потеплении и повышении температуры воды, что вызывает рост микроорганизмов, которые ведут к отравлению. Еще 20 лет назад устрицы были гораздо безопаснее.