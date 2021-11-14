Названы самые опасные вещи на кухне, от которых нужно избавиться

Мало кто знает, что некоторые вещи на кухне опасны. В частности, пользоваться пластиковым контейнером или запекать пищу в фольге опасно.
Поэтому диетолог Татьяна Ярмошик на своей странице в Instagram рассказала, какие вещи на кухне опасны.
Так, к опасным вещам относятся пластиковые контейнеры для хранения пищи и приборы, которые контактируют с пищевыми продуктами.
Специалист советует заменить такую посуду на стекло, сталь, дерево или керамику.
Также необходимо заменить пластиковый чайник на металлический.
Кроме того, если рукав и пленка являются еще не такими вредными, то фольга при контакте с продуктами питания насыщает их алюминием и делает пищу опасной для употребления.
А вот пергаментом рекомендовано пользоваться, но необходимо выбирать пергамент бежевого цвета, а не белый. Все потому, что его отбеливают специальными веществами.
Поэтому стоит запекать и хранить продукты в стеклянной, стальной или керамической таре.
Специалист добавила, что пластиком не рекомендовано пользоваться. Однако, если другого варианта нет, то на нем должна быть пометка "Bra Free".
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