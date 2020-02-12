Названы самые опасные продукты для женщин после 30 лет

После 30 лет у женщин замедляется метаболизм и запускаются первые процессы страрения. Иногда в этом возрасте уже появляются первые морщины, а похудеть становится намного тяжелее, чем раньше. Для того, чтобы оставаться дольше молодой и красивой, стоит исключить из рациона несколько продуктов.

Сладкий йогурт

Содержание сахара в таком кисломолочном продукте намного превышает полезность самого йогурта.

Белый хлеб

В выпечке из белой муки содержится максимум калорий и минимум пользы. Лучше замените белый хлеб на ржаной или с отрубями.

Пакетированный фруктовый сок

В таких напитках содержится убойная доза сахара, красители и консерванты, а полезности ноль. Такие напитки очень быстро превысят калорийность вашего рациона и могут негативно повлиять на кожу лица.

Выпечка и сладости

Для того, чтобы оставаться стройной и свежей, исключите эти продукты из своего питания навсегда. в покупных сладостях содержится масса транс-жиров, сахара и красителей. Отдайте предпочтение натуральным сладостям или фруктам.