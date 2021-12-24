Названы самые опасные препараты из домашней аптечки: могут вызывать рак

Домашняя аптечка есть у каждого человека в квартире. Но ее содержимое должно быть пересмотрено. В ней могут быть опасные препараты.

Какие лекарства опасны

Существуют препараты, которые якобы способны повысить иммунитет. Они делаются на основе женьшеня, но опасны для здоровья.

"Он (женьшень - ред.) может действительно вызвать активность иммунной системы, но это может спровоцировать и развитие различных аутоиммунных заболеваний, которые у человека могут находиться в зачаточном периоде", - рассказал Кондрахин.

Витамин D3

Небезопасно принимать любимый многими витамин D3. Несмотря на то, что в нашем климате солнца действительно не хватает, вначале вы должны узнать уровень этого витамина в вашем организме и сдать анализы.

Поливитаминные комплексы и БАДы

Не принимайте добавки и витамины по любому поводу. Их эффективность давно опровергнута.

"При этом уже было доказано в работах, например, английских ученых, о том, что у женщин, бесконтрольно применяющих поливитамины, рак груди возникал гораздо чаще, чем у тех, кто витамины принимал редко", - шокировал ответом врач.