Названы самые опасные препараты из домашней аптечки: могут вызывать рак
Домашняя аптечка есть у каждого человека в квартире. Но ее содержимое должно быть пересмотрено. В ней могут быть опасные препараты.
Об этом рассказал кандидат медицинских наук, терапевт, кардиолог, клинический фармаколог Андрей Кондрахин "Царьграду".
Какие лекарства опасны
Существуют препараты, которые якобы способны повысить иммунитет. Они делаются на основе женьшеня, но опасны для здоровья.
"Он (женьшень - ред.) может действительно вызвать активность иммунной системы, но это может спровоцировать и развитие различных аутоиммунных заболеваний, которые у человека могут находиться в зачаточном периоде", - рассказал Кондрахин.
Витамин D3
Небезопасно принимать любимый многими витамин D3. Несмотря на то, что в нашем климате солнца действительно не хватает, вначале вы должны узнать уровень этого витамина в вашем организме и сдать анализы.
Поливитаминные комплексы и БАДы
Не принимайте добавки и витамины по любому поводу. Их эффективность давно опровергнута.
"При этом уже было доказано в работах, например, английских ученых, о том, что у женщин, бесконтрольно применяющих поливитамины, рак груди возникал гораздо чаще, чем у тех, кто витамины принимал редко", - шокировал ответом врач.
Как мы писали ранее, врач рассказал о несуществующем диагнозе, в который верили украинцы.