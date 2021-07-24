Названы самые опасные дороги в Украине: более тысячи аварий за полгода

Таких трасс в Украине оказалось целых пять и за полгода там произошло более 1300 ДТП с травмированными или погибшими людьми.

Первой дорогой в списке стоит трасса М-06 Киев-Чоп (На Будапешт, через Львов, Мукачево, Ужгород). За первую половину 2021 года там произошло 176 аварий, смертельных – 38 ДТП.

На втором месте оказалась трасса М-03 Киев-Харьков-Довжанский (дорога на Ростов-на-Дону). Там произошло с начала года 92 аварии, из них 28 – смертельных.

Третью позицию заняла трасса М-05 Киев-Одесса. 68 аварий с травмированными и 22 – с погибшими.

На четвертом месте оказалась трасса М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (Через Винницу). За пять месяцев 2021 года – 68 аварий, из них 18 – с летальными случаями.

Замыкает пятерку самых опасных трасс в Украине дорога Н-03 Житомир-Черновцы. В 2021 году там произошло 44 аварии, из них – 14 смертельных ДТП.

Самые опасные трассы в Украине