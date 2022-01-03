Названы самые опасные дни в январе 2022 года: не планируйте важных дел

Астрологи назвали самые опасные дни в январе 2022 года. Из-за определенного положения планет и звезд на эти дни не стоит планировать важные дела, собеседования, разговоры о личных отношениях и подписание контрактов.

Какие дни в январе 2022 года будут самые опасные, рассказали в материале SlovoFraza.

Соединение Солнца и Венеры – 9 января

Венера окажется в соединении с Солнцем, и этот аспект будет очень напряженным. Особенно, если в этом соединении будут участвовать ночные светила. Второе воскресенье года станет энергетически слабым, возможны упадок сил, отток энергетики и опустошение.

Люди могут уже с самого утра почувствовать усталость. Днем продуктивность сильно снизится и повезет тем, у кого этот день будет выходным. Постарайтесь расслабиться и отдохнуть, чтобы обойти стороной все проблемы.

Начало движения ретроградного Меркурия – 14 января

Первый день начала ретроградного движения Меркурия всегда очень опасен. В январе он станет неприятным, людей начнут одолевать сомнения и вопросы о том, правильный ли они сделали выбор.

Возможно появление большого количества лживой и искаженной информации. Стоит проверять все, что вам будут говорить окружающие и не стоит верить на слово всем подряд.

Соединение Солнца и Плутона – 16 января

В середине месяца Солнце встретится с еще одной планетой – Плутоном. В этот день ожидается высокий уровень эмоциональной напряженности.

Будет казаться, что весь мир настроен против вас. Люди будут проявлять негатив, ожидаются приступы взвинченности, мнительности, могут проснуться старые комплексы и страхи.

Чтобы не перегореть в этот день и избежать проблем – сохраняйте спокойствие и занимайтесь любимыми делами.

Соединения Солнца с Меркурием – 23 января

Соединение Солнца с самой опасной планетой порождает множество проблем. Они касаются деловой и финансовой сфер.

В этот день стоит быть осторожнее всем, кто занимается торговлей и бизнесом. Люди станут очень эмоциональными, сотрудничество будет очень плохим. На работе возникнет очень большой риск появления проблем.

Астрологи рекомендуют в этот день по максимуму проявлять самостоятельность и умение быстро реагировать на изменения.

Меркурий переходит в знак Козерога – 26 января

Еще один сложный день из-за Меркурия, который будет влиять на следующие несколько недель. Люди станут жадными и будут не готовы идти на уступки. Не стоит ожидать добрых поступков.

Постарайтесь полагаться только на себя, а 26 января остерегайтесь мошенников, воров и не совершайте дорогостоящие покупки.