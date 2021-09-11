Названы самые дешевые новые авто, которые можно купить в Украине

Эксперты рассказали про самые недорогие новые автомобили, которые можно купить в Украине. В список вошли шесть моделей, причем не только седаны и хэтчбеки, но даже кроссоверы.
Об этом пишет ресурс Твоя Машина.
Это авто от Запорожского автомобильного завода (ЗАЗ) сегодня можно купить по цене от 205 020 грн. За такие деньги вы получите надежного друга с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 л. с. и 5 МКПП. Кроме того, седан оснащен самым большим багажником среди его "одноклассников". Его объем 520 литров.
Узбекское авто у нас можно купить по цене от 269 800 грн. Компактный автомобиль комплектуется бензиновым 1,2-литровым двигателем мощностью 85,5 л. с. и 4 АКПП.
За новое такое авто у нас просят 273 000 грн. Это бюджетный седан с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л. с. и 5 МКПП. Эксперты называют машину узбекским Chevrolet Aveo.
Стоимость хэтчбека В-класса в Украине составляет можно по цене от 282 400 грн. В Sandero бензиновый двигатель объемом 1 л мощностью 73 л. с. и 5 МКПП.
За 294 800 грн можно купить автомобиль, который технически оснащен, как Sandero, но в кузове седан. Разница в цене - это доплата за огромный для данного класса багажник седана в 510 л.
За 345 800 грн можно приобрести кроссовер на базе Sandero под названием Stepway. У него такая же техническая начинка, но увеличенный дорожный просвет.
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