Названы самые дешевые новые авто, которые можно купить в Украине

Lada Granta

Это авто от Запорожского автомобильного завода (ЗАЗ) сегодня можно купить по цене от 205 020 грн. За такие деньги вы получите надежного друга с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 л. с. и 5 МКПП. Кроме того, седан оснащен самым большим багажником среди его "одноклассников". Его объем 520 литров.

Ravon R2

Узбекское авто у нас можно купить по цене от 269 800 грн. Компактный автомобиль комплектуется бензиновым 1,2-литровым двигателем мощностью 85,5 л. с. и 4 АКПП.

Ravon Nexia R3

За новое такое авто у нас просят 273 000 грн. Это бюджетный седан с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л. с. и 5 МКПП. Эксперты называют машину узбекским Chevrolet Aveo.

Renault Sandero

Стоимость хэтчбека В-класса в Украине составляет можно по цене от 282 400 грн. В Sandero бензиновый двигатель объемом 1 л мощностью 73 л. с. и 5 МКПП.

Renault Logan

За 294 800 грн можно купить автомобиль, который технически оснащен, как Sandero, но в кузове седан. Разница в цене - это доплата за огромный для данного класса багажник седана в 510 л.

Renault Sandero Stepway

За 345 800 грн можно приобрести кроссовер на базе Sandero под названием Stepway. У него такая же техническая начинка, но увеличенный дорожный просвет.