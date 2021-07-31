Названы самые частые причины ДТП в Украине: количество аварий в 2021 году резко выросло

Самой частой причиной ДТП в Украине является нарушение правил дорожного движения. Однако в 99% случаев причины таких нарушений бывают абсолютно разные и порой даже невероятные.
В Национальной полиции Украины составили статистику самых популярных причин ДТП за первое полугодие 2021 года. Об этом пишет Auto.Bigmir.
Как отмечают в Национальной полиции, в 2021 году количество ДТП возросло в разы по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет. За первые шесть месяцев этого года было составлено более 86 тысяч протоколов на дорогах Украины. Рост количества аварий частично связан с тем, что собственные автомобили в период коронавируса стали более популярным транспортным средством.
Как отмечают в правоохранительных органах, плохое качество дорог не сильно повлияло на статистику ДТП за первое полугодие 2021 года. Из общего количества аварий – всего 481 ДТП из-за плохого состояния дорог.
В летнее время количество аварий увеличивается, но чаще это связано с человеческим фактором – переутомление за рулем, отсутствие сна и засыпание водителя во время движения.
Напомним, ранее мы писали о том, что названы самые опасные трассы в Украине, где происходит больше всего ДТП.