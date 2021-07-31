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Названы самые частые причины ДТП в Украине: количество аварий в 2021 году резко выросло

Автор: Анна Шиканова

Самой частой причиной ДТП в Украине является нарушение правил дорожного движения. Однако в 99% случаев причины таких нарушений бывают абсолютно разные и порой даже невероятные.

В Национальной полиции Украины составили статистику самых популярных причин ДТП за первое полугодие 2021 года. Об этом пишет Auto.Bigmir.

Как отмечают в Национальной полиции, в 2021 году количество ДТП возросло в разы по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет. За первые шесть месяцев этого года было составлено более 86 тысяч протоколов на дорогах Украины. Рост количества аварий частично связан с тем, что собственные автомобили в период коронавируса стали более популярным транспортным средством.

Основные причины ДТП на дорогах Украины

  • Нарушение правил маневрирования: 35 947 случаев
  • Превышение безопасной скорости: 20 414 случаев
  • Несоблюдение дистанции 14 675 случаев
  • Нарушение правил проезда перекрестков 5 529 случаев
  • Управление транспортом в состоянии опьянения: 2 346 случаев

А что с качеством дорог?

Как отмечают в правоохранительных органах, плохое качество дорог не сильно повлияло на статистику ДТП за первое полугодие 2021 года. Из общего количества аварий – всего 481 ДТП из-за плохого состояния дорог.

Причина ДТП летом

В летнее время количество аварий увеличивается, но чаще это связано с человеческим фактором – переутомление за рулем, отсутствие сна и засыпание водителя во время движения.

Основные причины ДТП с пострадавшими

  • Превышение безопасной скорости 5 058 пострадавших, 615 погибших
  • Нарушение правил маневрирования: 2 581 пострадавший, 167 погибших
  • Нарушение правил проезда перекрестков: 1 195 пострадавший, 42 погибших
  • Нарушение правил проезда пешеходных переходов: 757 пострадавших, 53 погибших
  • Несоблюдение дистанции: 709 пострадавших, 27 погибших
  • Управление транспортом в состоянии опьянения: 496 пострадавших, 49 погибших
  • Выезд на полосу встречного движения: 467 пострадавших, 82 погибших
  • Превышение установленной скорости: 290 пострадавших, 63 погибших
  • Переход пешеходами дороги в неустановленном месте: 287 пострадавших, 81 погибший
  • Невыполнение водителем сигнала регулирования: 197 пострадавших, 4 погибших
  • Внезапный выход на проезжую часть: 149 пострадавших, 50 погибших
  • Нарушение правил обгона: 147 пострадавших, 14 погибших

Напомним, ранее мы писали о том, что названы самые опасные трассы в Украине, где происходит больше всего ДТП.

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