Названы ранние признаки деменции и способы ее лечения

Что такое деменция

Согласно исследованиями деменции, проведенными австралийскими учеными - термин "деменция" используется для перечня симптомов, которые характеризуются умственным ослаблением. Обычно, это не одно какое-то конкретное заболевание.

Этот недуг происходит из-за атрофии или уменьшения определенных частей мозга. Особенно через часть мозга под названием гиппокамп, которая отвечает за переход краткосрочной памяти в долговременную и другие функции.

В первую очередь деменция проявляется неспособностью человека выполнить обыденные задачи, ведь работа мозга нарушена. Врачи диагностируют деменцию, когда поражены, как минимум две познавательные функции, такие как:

внимание

ориентация в пространстве

память

понимание информации

языковые навыки

оценочные суждения

Решение вопросов или контроль собственных эмоций также может быть проблематичной задачей для человека с деменцией. Более того вместе с развитием деменции, меняется и личность человека. Конкретные симптомы зависят от конкретных пораженных частей мозга у человека.

Ранние признаки деменции

Вашему вниманию 6 шесть основных признаков начала развития деменции:

Трудности с организацией и планированием

Изменения личности

Запор

Конечно, если у вас запор - это не значит, что у вас деменция, но он является одним из ранних признаков деменции из-за связи кишечника с головным мозгом.

Кишечник можно назвать "вторым мозгом", ведь в пищеварительной системе находится больше нервных волокон, чем в позвоночнике, а микроорганизмы кишечника вырабатывают больше серотонина, чем мозг.

Многие когнитивные проблемы могут возникнуть в кишечнике. У людей с болезнями Альцгеймера и Паркинсона гораздо чаще бывают запоры чем у людей без этих заболеваний.

Запор может быть признаком деменции (фото: freepik)

Сенсорная дисфункция

В это понятие могут входить проблемы с обонянием, вкусом, слухом, зрением и аппетитом. Все эти признаки могут быть предупреждением о снижении эффективности когнитивной функции. Чем больше такое снижение, тем хуже получается концентрировать внимание, а также использовать память.

Проблемы с речью

Например, когда пытаетесь подобрать слова, вспомнить, как что-то называется, постоянно повторяетесь или путаете слова. Эти проблемы, как раз связаны с гиппокампом. Есть много нюансов говоря об этом симптоме, но одним из очевидно связанных с деменцией является симптом, когда человек говорит целыми предложениями, но они не связаны друг с другом логикой или смыслом.

Проблемы с навигацией

Например, человек не может ориентироваться на местности, найти магазин или дорогу домой. Все из-за неисправности работы навигатора в мозге. При правильной работе наш навигатор помогает понимать, где мы находимся. Поэтому когда наша внутренняя карта дает сбой, невозможно понять, где именно мы находимся.

Способы решения проблемы на ранних стадиях

Если один из пунктов касается вас, воспользуйтесь этими советами, ведь они помогут остановить развитие деменции на ранних этапах, пока проблемы не стали серьезнее.

Правильное питание

Первое, из-за чего уменьшается гиппокамп это - дефицит витамина B1. Обычно дефицит этого витамина происходит из-за употребления алкоголя и избытка углеводородов в рационе. Чем больше вы едите углеводородов и пьете алкоголя, тем больше организм тратит витаминов В1 на его переваривание.

Чтобы начать компенсировать витамин В1, начните принимать его в таблетках и обратите внимание на пищевые дрожжи это - лучший источник этого витамина. Но конечно же надо перестать пить алкоголь и есть меньше углеводородов. Такая диета не касается углеводородов из овощей.

Также максимально старайтесь есть органическую еду без ГМО, ведь глифосат, которым обрабатывают растения, уничтожает микроорганизмы и замедляет определенные процессы в бактериях в нашем организме, так же как это делает в почве.

И напоследок глютен может усилить деменцию, поэтому лучше перейти на диету без зерновых чем ограничивать их употребление.

Правильное разнообразное питание предотвращает развитие деменции (фото: freepik)

Многообразие микробиома кишечника

Согласно проведенным исследованиям болезней Альцгеймера и Паркинсона, оказывается, что при этих заболеваниях отсутствует многообразие микробиома кишечника, однако присутствует его воспаление.

Поэтому важно увеличивать разнообразие бактерий в кишечнике. Одним из лучших способов достижения этой цели является разнообразие овощей и зелени в рационе.

Менее популярным способом увеличения микробиомов является - интервальное и длительное голодание. Как ни странно, оно увеличивает многообразие микробиома. Это часть механизма выживания, который эволюционировал тысячи лет.

Важно знать! Что мозг и кишечник взаимосвязаны благодаря блуждающему нерву, благодаря которому они обмениваются информацией. Поэтому, если вы имеете проблемы с кишечником, то будете иметь проблемы с мозгом и наоборот.

Проростки

По некоторым исследованиям рекомендуется употреблять проростки. Например, проростки брокколи очень полезны, ведь в их составе есть сульфорафан. Поэтому, если добавить в свой рацион проростки, вы не только получите большое количество нутриентов, но и определенное количество фитонутриентов, которые имеют противораковые свойства.

Сульфорафан помогает во время нейродеградационных заболеваний, а также полезен для кишечника. Проростки очень легко и дешево разводить на подоконнике, а польза является огромной.

Проростки очень полезны (фото: pixabay)

Кетоны

Кетонами называют органические соединения, которые обходят поврежденные участки мозга и напрямую питают нейроны мозга. Когда в гиппокампе происходят дегенеративные процессы, наша задача дать необходимые элементы для его восстановления.

Как раз во время голодания наш организм вырабатывает наибольшее количество кетона. Кроме того, кетоны можно принимать натурально в виде МСТ масла по одной столовой ложке 2 раза в день или в виде экзогенных кетонов (пищевая добавка).

Гинкго билоба

Также полезной является гинкго билоба, вернее ее экстракт, который добавляют в лекарственные средства с одноименным названием. Этот экстракт улучшает защиту и функционирование мозга.

Гинкго билоба (фото: facebook)

Ежовик гребенчатый

Этот гриб существенно помогает мозгу и когнитивным функциям. В продаже есть экстракт этого гриба.

Ежовик гребенчатый (фото: wikipedia)

Классические средства для улучшения работы мозга

Например, для профилактики и налаживания работы мозга следует принимать: Омега-3, витамин D, микроэлементы с цинком. Не забывайте о здоровом теле, поэтому добавляем тренировки, которые увеличивают поток кислорода к мозгу, а также здоровый сон.

Итак, если вы действительно хотите быть здоровыми и при памяти, все возможно, но для этого надо меняться и прилагать усилия.

Смотрите ниже видеоразъяснение американского доктора Эрика Берга о ранней деменции.