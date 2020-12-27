Названы пять редких, но опасных симптомов коронавируса: в случае проявления немедленно к врачу

Обращать внимание надо на затрудненное дыхание, боль в груди (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус очень коварная болезнь и даже ее минимальные проявления требуют обращения к врачу. Но, поскольку COVID-19 имеет много симптомов похожих на другие болезни, проявления именно этой опасной болезни не всегда очевидны.

Кроме основных признаков коронавируса, температуры, длительного кашля, потери вкуса и обоняния, ученые из Британского центра контроля и предотвращения заболеваний назвали еще 5 редких, но опасных, проявление которых, требует немедленного обращения за врачебной помощью.

В частности, должно насторожить затрудненное дыхание; боль и сдавленность в груди; спутанность сознания; посинение губ, лица и кожи; сонливость и трудное пробуждение. Специалисты отмечают, что эти симптомы коронавируса проявляются реже, но указывают на опасность осложнений.

Отмечается, что в перечне указаны не все возможные симптомы COVID-19. Поэтому, как советуют эксперты, в случае каких-либо тревожных проявлений безотлагательно нужно обращаться к врачам.

"В этом списке перечислены не все возможные симптомы. Пожалуйста, позвоните своему врачу, если у вас возникнут другие серьезные или опасные симптомы", - подчеркнули ученые.

Напомним, специалисты назвали признаки, которые указывают на развитие скрытой пневмонии.

Также сообщалось, что в Украине ожидают рост заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников.