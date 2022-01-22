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Названы продукты, которые чаще всего вызывают жуткую аллергию: будьте осторожны

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Суббота 22 января 2022 12:51
Названы продукты, которые чаще всего вызывают жуткую аллергию: будьте осторожны Фото: Эти 8 продуктов чаще всего вызывают пищевую аллергию (unsplash.сom)
Автор: Анна Шиканова

Пищевая аллергия встречается очень часто, у взрослых и детей. Аллергическая реакция может появиться в любом возрасте, и признаки могут быть от малозаметных до сильных и опасных.

Какие продукты чаще всего вызывают жуткую аллергию, рассказали в Healthline.

Пищевая аллергия – это аномальный иммунный ответ организма на пищу или компоненты.

Иммунная система ошибочно распознает некоторые белки в пище как вредные и запускает ряд защитных мер, в том числе и выброс химического вещества гистамина. Именно это вещество и вызывает воспаления.

Симптомы аллергической реакции:

  • Отек языка, рта или лица
  • Затрудненное дыхание
  • Низкое давление
  • Диарея
  • Крапивница
  • Зудящие высыпания на коже

В самых тяжелых случаях аллергия может вызвать анафилактический шок и привести к смерти. Среди легких и малозаметных симптомов – высыпания на коже, легкое покраснение, прыщики.

Какие продукты вызывают аллергию

1. Коровье молоко. Такая аллергия чаще всего бывают у младенцев и детей младшего возраста. До 3 лет 90% детей перерастают это состояние и организм адаптируется.

Проявляется такая аллергия через 5-30 минут после употребления молока – появляется крапивница, рвота, отеки.

2. Яйца. Эта аллергия также чаще встречается у детей и многие до 16 лет ее перерастают. Выражается в расстройстве пищеварения, болях в животе, крапивнице, кожных реакциях, изредка – респираторные проблемы.

3. Орехи. Чаще всего аллергенами становятся бразильские орехи, миндаль. кешью, орехи макадамии, фисташки, кедровые орехи и грецкие.

Врачи людям с аллергией на орехи рекомендуют избегать любых видов орехов и все продукты, куда они могут входить. Орехи могут вызывать сильную аллергическую реакцию, до анафилактического шока и удушья.

4. Арахис. Самым частым аллергеном среди орехов является именно арахис. И часто такой вид аллергий наследственный.

Он может вызвать тяжелые и потенциально смертельные реакции. Арахис входит в состав многих продуктов, поэтому стоит быть осторожнее.

5. Моллюски. Организм человека атакует белок из семейства ракоподобных и моллюсков: креветок, раков, омара, кальмара и гребешков. Симптомы такой аллергии появляются очень быстро.

6. Пшеница. Такая аллергия также вызывается реакцией на один из белков, который есть в пшенице. Может вызвать расстройство пищеварения, рвоту, крапивницу, высыпания, отеки и шок. Исключить придется не только продукты питания, но и косметику с пшеницей.

7. Соя. Аллергическую реакцию вызывает белок их соевых бобов. Симптомы: зуд, покалывание во рту, насморк или высыпания.

8. Рыба. Аллергия на рыбу чаще всего бывает у взрослых. Основные симптомы: рвота, диарея, может развиться анафилактический шок. Проявляется как на один вид рыбы, так и сразу на несколько.

Напомним, ранее мы писали о том, сочетание каких продуктов может вызвать серьезные проблемы с желудком.

А также рассказывали о том, что такое аллергия на холод и как она проявляется.

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