Названы продукты, которые чаще всего вызывают жуткую аллергию: будьте осторожны
Пищевая аллергия встречается очень часто, у взрослых и детей. Аллергическая реакция может появиться в любом возрасте, и признаки могут быть от малозаметных до сильных и опасных.
Какие продукты чаще всего вызывают жуткую аллергию, рассказали в Healthline.
Пищевая аллергия – это аномальный иммунный ответ организма на пищу или компоненты.
Иммунная система ошибочно распознает некоторые белки в пище как вредные и запускает ряд защитных мер, в том числе и выброс химического вещества гистамина. Именно это вещество и вызывает воспаления.
Симптомы аллергической реакции:
- Отек языка, рта или лица
- Затрудненное дыхание
- Низкое давление
- Диарея
- Крапивница
- Зудящие высыпания на коже
В самых тяжелых случаях аллергия может вызвать анафилактический шок и привести к смерти. Среди легких и малозаметных симптомов – высыпания на коже, легкое покраснение, прыщики.
Какие продукты вызывают аллергию
1. Коровье молоко. Такая аллергия чаще всего бывают у младенцев и детей младшего возраста. До 3 лет 90% детей перерастают это состояние и организм адаптируется.
Проявляется такая аллергия через 5-30 минут после употребления молока – появляется крапивница, рвота, отеки.
2. Яйца. Эта аллергия также чаще встречается у детей и многие до 16 лет ее перерастают. Выражается в расстройстве пищеварения, болях в животе, крапивнице, кожных реакциях, изредка – респираторные проблемы.
3. Орехи. Чаще всего аллергенами становятся бразильские орехи, миндаль. кешью, орехи макадамии, фисташки, кедровые орехи и грецкие.
Врачи людям с аллергией на орехи рекомендуют избегать любых видов орехов и все продукты, куда они могут входить. Орехи могут вызывать сильную аллергическую реакцию, до анафилактического шока и удушья.
4. Арахис. Самым частым аллергеном среди орехов является именно арахис. И часто такой вид аллергий наследственный.
Он может вызвать тяжелые и потенциально смертельные реакции. Арахис входит в состав многих продуктов, поэтому стоит быть осторожнее.
5. Моллюски. Организм человека атакует белок из семейства ракоподобных и моллюсков: креветок, раков, омара, кальмара и гребешков. Симптомы такой аллергии появляются очень быстро.
6. Пшеница. Такая аллергия также вызывается реакцией на один из белков, который есть в пшенице. Может вызвать расстройство пищеварения, рвоту, крапивницу, высыпания, отеки и шок. Исключить придется не только продукты питания, но и косметику с пшеницей.
7. Соя. Аллергическую реакцию вызывает белок их соевых бобов. Симптомы: зуд, покалывание во рту, насморк или высыпания.
8. Рыба. Аллергия на рыбу чаще всего бывает у взрослых. Основные симптомы: рвота, диарея, может развиться анафилактический шок. Проявляется как на один вид рыбы, так и сразу на несколько.
Напомним, ранее мы писали о том, сочетание каких продуктов может вызвать серьезные проблемы с желудком.
А также рассказывали о том, что такое аллергия на холод и как она проявляется.