Названы популярные продукты, которые вызывают инфаркт: будьте осторожнее

От того, что и сколько мы едим, напрямую зависит качество и продолжительность нашей жизни. Поэтому не забывайте придерживаться правильного образа жизни и следить за питанием. Причиной заболеваний сердечно-сосудистой системы часто является пища, которая содержит в себе большое количество белков и животных жиров.

Чтобы сохранить молодость сердца и сосудов, откажитесь от полуфабрикатов. Сосиски, колбасы и прочие продукты из переработанного мяса содержат красители, консерванты и стабилизаторы, которые уж точно не добавят вам здоровья.

А вот избыток углеводных продуктов повышает уровень сахара в крови и при малых физических нагрузках приводит к накоплению глюкозы. После чего кровь становится вязкой и густой, что чревато различными заболеваниями.

Промышленные соусы содержат глутамат натрия. Поэтому перед покупкой лучше ознакомиться с этикеткой. Помните, что обилие соли, пальмового масла и прочих добавок лишь засоряют организм.

Попкорн содержит суточную норму калорий и целых 60 граммов жира. Такой продукт наносит вред здоровью, особенно сосудам. Поэтому откажитесь от него как можно скорее.

Фастфуд. Важно помнить, что рестораны быстрого питания очень часто используют некачественную и дешевую продукцию для своих блюд. Помимо того, насыщенные жиры в сочетании с углеводной булкой негативно влияют на здоровье сердечной мышцы и сосудов.

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