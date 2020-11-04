Названы первые симптомы гипертонии: когда нужно бежать к врачу

Гипертония – одно из опаснейших заболеваний сердечно-сосудистой системы, которое выражается в повышенном давлении. Такие состояния сильно ударяют по здоровью и самочувствию и даже могут привести к летальному исходу. Как распознать, что у вас начинается гипертония – пишет издание Daily Express.

К повышению давления могут привести регулярные стрессы, переживания, недосыпания, хронические болезни и даже вредные привычки. Впрочем, врачи называют и другие причины гипертонии: наследственность, избыточный вес или ожирение, нарушения в работе щитовидной железы, почек, дефицит магния в организме, остеохондроз, прием некоторых лекарств, климакс, диабет и даже курение.

Коварство гипертонии не только в осложнениях, к которым она приводит, но зачастую и в скрытом ее течении. Как правило, первые симптомы гипертонии не вызывают опасения, часто люди не обращают на них внимания, предполагая, что они просто переутомились.

Первые симптомы, которые говорят о начале гипертонии:

усталость;

вялость;

мушки в глазах;

тошнота;

головные боли.

Эти симптомы должны стать маяком, чтобы начать регулярно замерять кровяное давление. Если оно повышенное – необходимо срочно обратиться к врачу. Эти симптомы при повышенном давлении говорят о протекании гипертензии первой степени.

Какие еще симптомы могут быть на начальных этапах гипертонии:

потливость;

покраснения лица;

набухание рук;

отеки по утрам;

одутловатость лица;

ухудшение памяти.

Напомним, что ранее были названы дешевые и натуральные добавки для снижения давления в домашних условиях. Их всего две, и они абсолютно безопасные.

Также мы сообщали, что медики назвали продукты, которые помогают восстановить печень.