Названы овощи, которые повышают риск рака желудка: откажитесь от них

Отмечается, что опыты проводила благотворительная организация борьбы с раком World Cancer Research Fund (WCRF).

Так, в 2020 году от рака умерло около 10 миллионов человек во всем мире. Такой показатель образовался несмотря на многомиллиардные инвестиции в медицинскую и фармацевтические отрасли, направленные на поиск лекарств. Также одним из самых действенных путей является снижение риска.

Какие овощи повышают риск рака желудка

По словам ученых, конкретные решения по образу жизни могут повлиять на риск развития рака. В частности, важную роль играет надлежащая диета. Поэтому отдельные продукты могут повысить риск развития рака желудка. Речь идет о консервированных не крахмалистых овощах.

В частности, способ консервирования применяют для замедления порчи овощей. Также данный процесс сохранит их питательные ценности, текстуру и вкус.

Исследователи говорят, что процессы соления и маринования способствуют развитию рака желудка. Все из-за того, что высокий уровень соли изменяет вязкость слизи, защищающей желудок, и усиливает образование N-нитрозосполук. Также потребление соли может стимулировать колонизацию бактерии Helicobacter pylori – сильнейшего фактора риска рака желудка.

К консервированным не крахмалистым овощам можно отнести морковь, свеклу, пастернак, репа и зеленые листовые овощи.