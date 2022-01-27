Названы овощи, которые повышают риск рака желудка: откажитесь от них

Ученые провели исследование и выяснили, что некоторые виды овощей увеличивают риск рака желудка. К тому же исследователи продемонстрировали убедительные доказательства.
Об этом пишет Express.
Отмечается, что опыты проводила благотворительная организация борьбы с раком World Cancer Research Fund (WCRF).
Так, в 2020 году от рака умерло около 10 миллионов человек во всем мире. Такой показатель образовался несмотря на многомиллиардные инвестиции в медицинскую и фармацевтические отрасли, направленные на поиск лекарств. Также одним из самых действенных путей является снижение риска.
По словам ученых, конкретные решения по образу жизни могут повлиять на риск развития рака. В частности, важную роль играет надлежащая диета. Поэтому отдельные продукты могут повысить риск развития рака желудка. Речь идет о консервированных не крахмалистых овощах.
В частности, способ консервирования применяют для замедления порчи овощей. Также данный процесс сохранит их питательные ценности, текстуру и вкус.
Исследователи говорят, что процессы соления и маринования способствуют развитию рака желудка. Все из-за того, что высокий уровень соли изменяет вязкость слизи, защищающей желудок, и усиливает образование N-нитрозосполук. Также потребление соли может стимулировать колонизацию бактерии Helicobacter pylori – сильнейшего фактора риска рака желудка.
К консервированным не крахмалистым овощам можно отнести морковь, свеклу, пастернак, репа и зеленые листовые овощи.
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