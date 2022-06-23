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Названы основные ошибки, которые мешают похудеть летом

Похудение летом (freepik)
Автор: Марина Настевич

Лето - золотая пора для снижения веса, ведь в весенне-летний период организм активно расщепляет жир. Но и тут можно свернуть на нездоровую тропинку.

Нутрициолог Светлана Никитчук рассказала в Instagram, какие ошибки часто совершают желающие похудеть летом.

Почему лето - это бархатный сезон для снижения веса:

  • много сезонных овощей и фруктов;
  • разнообразие активностей и, вообще, хочется больше гулять;
  • в жару привычно не хочется есть (но это не значит, что надо голодать);
  • растет мотивация (открытая одежда постоянно напоминает о необходимости измениться);
  • буйство красок, много солнышка поднимают настроение и не вгоняют в депрессию, где мы радуем себя лишней едой.

Основные ошибки при похудении летом:

Пить все. Конечно, жарко. Больше хочется чего-то освежающего, шипучего. Кстати, жажду утоляет тёплое питье, а не холодное. Просмотрите на жителей восточных стран, они постоянно гоняют чаи. А сладкие напитки, газировки, соки повышают уровень инсулина. А т.к. никакой глюкозы мы не ели, вброс инсулина дестабилизирует баланс глюкозы. Если это происходит часто, клетки становятся менее чувствительны к инсулину, а это может стать одной из причин возникновения сахарного диабета второго типа и ожирения. А алкогольные напитки обезвоживают организм, вследствие этого усиливается вероятность появления тромбозов и камнеобразования. Вода - ваш друг всегда и везде.

Сидеть на монодиетах (огурчике, кефире, любимой гречке). Только сбалансированное питание - успех красоты и здоровья.

Бесконтрольное поедание мороженого. Это сахарная бомба. Сорбеты, домашнее ПП мороженое - отличный вариант замены.

Отрываться в отпуске. Море и all inclusive уносят от проблем, расслабляют нервную систему, и да, желание вкусно поесть разгорается с новой силой, несмотря на то, что вы можете и не испытывать острого чувства голода. И с отпуска мы привозим еще плюс на боках.

Исключать жиры. Кажется, что летом пища должна быть легкой, не отягощающей лишний раз пищеварение. Низкокалорийный смузи, холодный кофе, салат на обед и на ужин. А жиры поедим зимой. Но это не так - полезные жиры необходимы.

Напомним, ранее диетолог развенчала мифы о популярной летней диете.

Также мы писали, что есть до и после тренировки, чтобы гарантированно сжигать жир.

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