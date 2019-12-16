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Названы неожиданные симптомы рака: путают с другими болезнями

STYLERЖизнь    16.12.2019 - 17:57
Названы неожиданные симптомы рака: путают с другими болезнями
Симптомы рака (коллаж: РБК-Украина)

Симптомы рака могут указывать на опухоль, но человек не всегда придает им значение

Симптомы рака могут проявляться абсолютно по-разному - от неприметной родинки на теле до сильной головной боли. А вот рак поджелудочной железы может проявляться волнообразными болями в спине или в области животе. К такому выводу после многолетних исследований пришли британские эксперты из Cancer Research UK.

При этом рак поджелудочной железы на ранних этапах себя почти никак не проявляет, а вышеназванные симптомы часто путают с другими недомоганиями. Пока человека лечат от несуществующих болезней, опухоль в поджелудочной прогрессирует. И когда организм дает серьезный сбой, часто это уже поздно.

Эксперты советуют обращать внимание как минимум на один признак. Это чувство тупой волнообразной боли в спине и животе.

Такая боль будто бы "накатывает волнами". Причем она может усиливаться, когда человек принимает лежачее положение, после еды. А при наклонах вперед она может проходить.

"Порядка 70% людей, которым диагностируют впоследствии рак поджелудочной железы, обращаются к врачу из-за таких болей", - сказано в результатах исследования.

Ученые уточняют, что у некоторых пациентов чувство боли начинается в животе и распространяется на спину, а кое-кто испытывает боль только в спине.

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