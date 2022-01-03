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Названы напитки, приводящие к раку кишечника

Автор: Людмила Жукова

Ученые назвали очень опасные напитки, которые могут привести к раку кишечника. Как оказалось, жидкости с большим количеством сахара повышают риск этого заболевания в два раза.

Научная работа опубликована в журнале Gut.

Авторы исследования в течение 24 лет исследовали пищевые привычки и данные 95 тысяч человек. Выяснилось, что пристрастие к напиткам с высоким содержанием сахара увеличивает риски развития рака кишечника в два раза.

Также было установлено, что если бы эти напитки заменялись на заменители сахара, полуобезжиренное или цельное молоко, риск оказался бы на 36% ниже.

Кстати, результаты исследования, опубликованные в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, гласят, что с увеличением потребления сладких напитков, риск заболевания раком поджелудочной железы также увеличивается.

Если очень хочется освежиться, то вам подойдет обычная чистая вода. Взрослый человек должен пить не менее полутора литров в день.

Это обеспечит поступление в клетки полезных питательных веществ и выведение продуктов обмена. Если хочется добавить какого-то вкуса, то можно заварить каркаде.

Летом полезно пить напитки на основе ягод и сезонных фруктов. В качестве подсластителя можно использовать стевию, мед, кленовый сироп или агаву. Они не поднимают уровень сахара сразу, а адекватно воспринимаются организмом.

Для справки

Вероятность выздоровления при раке желудка второй стадии близка к 60%. Пятилетняя выживаемость с раком желудка третьей степени наблюдается у 15–40% пациентов, при четвертой стадии — лишь у 5%.

Как мы ранее писали, употребление этого овоща защищает от распространенных видов рака.

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