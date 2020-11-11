Названы главные симптомы дефицита витаминов: вот почему вы болеете

Врачи уже давно доказали, что баланс витаминов в организме играет важную роль в здоровье человека, его энергичности и внешности. В случае с дефицитом витаминов нередко наблюдается существенное ухудшение состояния кожи и волос, снижается иммунитет и происходят другие процессы, сигналящие об определенном дисбалансе. В холодное время года этот дефицит опаснее, особенно на фоне пандемии коронавируса. Чтобы понять, хватает ли вам витаминов, врач-иммунолог Анна Шуляева сообщила главные признаки их недостатка, передает издание "Комментарии".

Среди главных симптомов гиповитаминоза выделяют:

Изменения во внешности. Внешность отражает наше состояние здоровье. У человека, страдающего гиповитаминозом, будет бледная сухая кожа, склонная к высыпаниям. Следующий тревожный признак — ухудшение состояния волос. Без витаминов они просто начнут сечься и выпадать. Ногти также будут отслаиваться и слишком часто ломаться. Вместе с тем вполне возможно обострение дерматитов и других болезненных состояний кожи. Изменение самочувствия. Плохое самочувствие также свидетельствует о недостатке витаминов. Организм переходит в "энергонакапливающий" режим, человек становится апатичным, вялым, ему постоянно хочется спать, он не может сконцентрироваться. Сильно снижается продуктивность. Кроме того, может появляться спутанность сознания в редких случаях. Изменение в функционировании внутренних органов. Если в организме человека недостаточное количество витаминов, то его внутренние органы начинают хуже работать, в них происходят изменения. При подозрении на гиповитаминоз в случае изменений в работе внутренних систем, следует срочно обратиться к врачу. Он назначит анализы на витамины, а также другие виды диагностики исходя из картины.

При наличии этих признаков не стоит заниматься самолечением. Иногда медики даже не советуют самостоятельно менять рацион питания и бесконтрольно употреблять отвары из лекарственных трав. Вместо этого проведите курс анализов, чтобы удостовериться в том, какие именно витамины вам необходимы сейчас.

Медики напоминают, что избыток витаминов, гипервитаминоз, вызывает не менее опасные состояния. Химические элементы, которые входят в витаминные комплексы, при неправильной дозировке могут вызвать отравление металлами.

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