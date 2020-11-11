Названы главные симптомы дефицита витаминов: вот почему вы болеете

Медики отметили, что существует три самых популярных неявных симптома дефицита витаминов
Врачи уже давно доказали, что баланс витаминов в организме играет важную роль в здоровье человека, его энергичности и внешности. В случае с дефицитом витаминов нередко наблюдается существенное ухудшение состояния кожи и волос, снижается иммунитет и происходят другие процессы, сигналящие об определенном дисбалансе. В холодное время года этот дефицит опаснее, особенно на фоне пандемии коронавируса. Чтобы понять, хватает ли вам витаминов, врач-иммунолог Анна Шуляева сообщила главные признаки их недостатка, передает издание "Комментарии".
Среди главных симптомов гиповитаминоза выделяют:
При наличии этих признаков не стоит заниматься самолечением. Иногда медики даже не советуют самостоятельно менять рацион питания и бесконтрольно употреблять отвары из лекарственных трав. Вместо этого проведите курс анализов, чтобы удостовериться в том, какие именно витамины вам необходимы сейчас.
Медики напоминают, что избыток витаминов, гипервитаминоз, вызывает не менее опасные состояния. Химические элементы, которые входят в витаминные комплексы, при неправильной дозировке могут вызвать отравление металлами.
Напомним, что ранее диетолог рассказала всю правду об употреблении лимонов.
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