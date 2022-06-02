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Названы болезни, которыми можно заразиться от домашних животных

Чем животные могут заразить человека (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Домашние животные стали частью жизни многих людей. Они помогают побороть одиночество, улучшить настроение. Однако из-за пренебрежительного отношения к состоянию здоровья животных, человек может заразиться различными болезнями.

Какими болезнями человек может заразиться, сообщили в Instagram-сообществе "sviy.doc".

Важно помнить, что не все животные инфицированы. В частности, домашние животные должны осматриваться у ветеринара и получать противоглистную профилактику и вакцины.

Что касается диких животных, то их лучше не трогать и тщательно мыть руки после контакта. Также стоит выбирать место для купания или питья воды, где это разрешено.

Какими болезнями можно заразиться

  • от мышей - лептоспироз. Они выделяют инфекцию с мочой. Передается человеку уже через водоемы (купание, мытье рук, питье). Попадает возбудитель через глаза, слизистые, микротрещины на теле;
  • собаки и кошки - токсокароз. Эксперты говорят, что с опорожнением больных животных выделяются яйца токсокар;
  • свиней, коров и медведей - трихинеллез и тениоз. Человек не зная этого может употреблять инфицированное личинками мяса, которое технически не обработанное;
  • собаки, кошки, зайцы и овцы - эхинококкоз. Можно заразиться при контакте с инфицированными животными;
  • курицы, утки и коровы - сальмонеллез. У больных животных инфицировано: яйца (скорлупа), мясо (можно инфицироваться во время забоя или приготовления), молоко. Человек тоже с испражнениями и недостаточной личной гигиеной может инфицировать других людей;
  • рыбы - дифилоботриоз и описторхоз. Сырая, термически не обработанная и слабо просоленная рыба может быть инфицирована;
  • голуби, индюки и утки - орнитоз. Заразить человека могут воздушно-капельным путем (слизь) или с пылью (опорожнение) больных птиц;
  • клещ - клещевой энцефалит, болезнь Лайма. Инфицирование происходит через укус инфицированного клеща, длительное присасывание или неудачное удаление его;
  • яд гадюки разрушает красные кровяные тельца крови - образуется кровоизлияние. Не все змеи ядовиты, но лучше избегать их.

Ранее мы сообщали, что стало известно, как влияют домашние животные на здоровье детей.

Также мы писали, как помочь животным в закрытых квартирах.

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