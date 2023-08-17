Названо знаки Зодіаку, в яких найпристрасніше кохання

Овен і Скорпіон

На початку стосунків між людьми цих знаків буде бушувати пристрасть. Скорпіони й Овни будуть тягнутися один до одного, проводити багато часу разом, намагаючись насититися емоціями.

Однак в такій парі можуть початися серйозні сварки та конфлікти. Річ у тім, що там, де є пристрасть, присутня і напруга. Вони й будуть причиною виникнення непорозуміння в парі.

Терези й Риби

Кожен буде прагнути робити широкі жести, щоб дивувати та радувати другу половинку. Терези будуть особливо активно це робити, адже їм хочеться завжди й у всьому бути ідеальними.

Риби ігноруватимуть проблеми, труднощі, не даватимуть партнеру на них зациклюватися. В результаті пара завжди відчуватиме позитивні емоції.

Лев і Телець

Представники знаків свої емоції не будуть приховувати не лише один від одного. Вони їх будуть демонструвати й на публіці. Леви будуть поводитись так, щоб викликати в оточення захоплення і "підігріти" тим самим свої почуття.

Тельці ж хочуть комфортного життя. В їх розумінні воно можливе тільки тоді, коли оточення буде схвалювати їх вчинки.

Стрілець і Діва

Діви - стримані особистості, що, здавалося б, є перешкодою для пристрасних стосунків. Вони так поводяться лише до тих пір, поки не зустрічають Стрільців.

Представники цього знаку допомагають Дівам стати більш розкутими та почати поводитися невимушено. При такому розкладі Діви стають пристрасними і Стрільці стосовно них також.

Козоріг і Водолій

Хоч люди цих знаків є протилежними за характером, між ними може виникнути пристрасть. Козоріг буде стриманим та "охоронятиме" свої особисті кордони, але лише до тих пір, поки в їхньому житті не з'являться Водолій.

Цим особистостям не важливі ніякі правила. Водолії демонструватимуть свій химерний характер, таким чином дивуючи Козерогів.