Названо "жироспалюючий" салат, який треба їсти тим, хто худне: дешево і ситно

Хочете схуднути та не думаєте, який салат додати в раціон для цього? Треба розуміти, що така їжа має добре насичувати та приносити користь для організму.
Який саме салат можна назвати "жироспалюючим", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.
Основний принцип схуднення полягає в тому, що чим менше калорій у страві, тим вона ситніша. Адже насичення залежить не від кількості з'їденої їжі, а від її енергетичної цінності. Вінегрет ідеально підходить під ці принципи.
З огляду на калорійність інгредієнтів, ідеальний вінегрет для схуднення має містити:
Також слід враховувати, що цибулю потрібно додавати в помірних кількостях через її специфічний смак.
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