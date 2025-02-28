Названо "жироспалюючий" салат, який треба їсти тим, хто худне: дешево і ситно
Хочете схуднути та не думаєте, який салат додати в раціон для цього? Треба розуміти, що така їжа має добре насичувати та приносити користь для організму.
Який саме салат можна назвати "жироспалюючим", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.
Який салат сприяє схудненню?
Основний принцип схуднення полягає в тому, що чим менше калорій у страві, тим вона ситніша. Адже насичення залежить не від кількості з'їденої їжі, а від її енергетичної цінності. Вінегрет ідеально підходить під ці принципи.
Інгредієнти вінегрету та їх калорійність
- Спеції (сіль, перець) - 0 ккал
- Квашені огірки - 15 ккал
- Квашена капуста - 27 ккал
- Морква - 35 ккал
- Цибуля - 41 ккал
- Буряк - 42 ккал
- Зелений горошок - 58 ккал
- Картопля - 77 ккал
- Квасоля (варена) - 100 ккал
- Олія - 900 ккал
Ідеальний "жироспалюючий" вінегрет
З огляду на калорійність інгредієнтів, ідеальний вінегрет для схуднення має містити:
- Велику кількість квашених огірків
- Меншу кількість квашеної капусти
- Ще менше моркви
- Мінімальну кількість олії
Також слід враховувати, що цибулю потрібно додавати в помірних кількостях через її специфічний смак.
Вам буде цікаво прочитати
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.