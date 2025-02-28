Названо "жироспалюючий" салат, який треба їсти тим, хто худне: дешево і ситно

Хочете схуднути та не думаєте, який салат додати в раціон для цього? Треба розуміти, що така їжа має добре насичувати та приносити користь для організму.

Який саме салат можна назвати "жироспалюючим", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

Який салат сприяє схудненню?

Основний принцип схуднення полягає в тому, що чим менше калорій у страві, тим вона ситніша. Адже насичення залежить не від кількості з'їденої їжі, а від її енергетичної цінності. Вінегрет ідеально підходить під ці принципи.

Інгредієнти вінегрету та їх калорійність

Спеції (сіль, перець) - 0 ккал

Квашені огірки - 15 ккал

Квашена капуста - 27 ккал

Морква - 35 ккал

Цибуля - 41 ккал

Буряк - 42 ккал

Зелений горошок - 58 ккал

Картопля - 77 ккал

Квасоля (варена) - 100 ккал

Олія - 900 ккал

Ідеальний "жироспалюючий" вінегрет

З огляду на калорійність інгредієнтів, ідеальний вінегрет для схуднення має містити:

Велику кількість квашених огірків

Меншу кількість квашеної капусти

Ще менше моркви

Мінімальну кількість олії

Також слід враховувати, що цибулю потрібно додавати в помірних кількостях через її специфічний смак.

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