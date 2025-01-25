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Названо затяжну інфекцію, яка може постійно повертатись та турбувати людину

Які інфекції часто набувають хронічного характеру (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Інфекція сечовивідних шляхів часто набувають хронічного характеру та турбують людей знову і знову. Щоб уникнути цього, варто знати чому так стається та які симптоми сигналізують про це.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку британського лікаря Асіфа Ахмеда.

Інфекція сечовивідних шляхів (ІСШ) - це наявність мікроорганізмів у сечових шляхах вище сфінктера сечового міхура, які в нормальних умовах стерильні. Це часта причина циститів, уретритів та інших запальних урологічних захворювань у жінок та чоловіків. 

оли бактерії потрапляють у стінку сечового міхура, то їх важко виявити.

Найчастіше причиною запалення сечових шляхів є бактеріальна інфекція, у 90% винуватець - Escherichia coli (кишкова паличка). Ця бактерія потрапляє в сечовивідні шляхи з травного тракту. Рідше викликати запальну реакцію можуть інші збудники бактеріальної інфекції - стафілококи, стрептококи, ентерококи.

Серед факторів ризику розвитку інфекції сечових шляхів виділяють такі:

  • недотримання правил гігієни
  • вагітність - високі показники прогестерону ведуть до зниження моторики (дискінезії) сечоводів та мисково-лоханкової системи. Плюс до цього, на сечоводі тисне матка, що росте. В результаті сеча застоюється, підвищується ризик розвитку бактеріальної інфекції 
  • практика незахищених статевих контактів
  • інфекційний процес в організмі (запалення статевих органів, системні захворювання)
  • порушення обмінних процесів 
  • шкідливі звички (алкоголізм)
@dra_says This is why you keep getting urine infections. Full clip now up, full episode will go live on Wednesday. #embeddeduti #chronicuti #chronicutitiktok #recurrentuti #embeddedutitreatment #doctor #privatedoctor #privategp #urineinfection original sound - Dr Ahmed
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