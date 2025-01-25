Названо затяжну інфекцію, яка може постійно повертатись та турбувати людину

Інфекція сечовивідних шляхів часто набувають хронічного характеру та турбують людей знову і знову. Щоб уникнути цього, варто знати чому так стається та які симптоми сигналізують про це.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку британського лікаря Асіфа Ахмеда.
Інфекція сечовивідних шляхів (ІСШ) - це наявність мікроорганізмів у сечових шляхах вище сфінктера сечового міхура, які в нормальних умовах стерильні. Це часта причина циститів, уретритів та інших запальних урологічних захворювань у жінок та чоловіків.
оли бактерії потрапляють у стінку сечового міхура, то їх важко виявити.
Найчастіше причиною запалення сечових шляхів є бактеріальна інфекція, у 90% винуватець - Escherichia coli (кишкова паличка). Ця бактерія потрапляє в сечовивідні шляхи з травного тракту. Рідше викликати запальну реакцію можуть інші збудники бактеріальної інфекції - стафілококи, стрептококи, ентерококи.
Серед факторів ризику розвитку інфекції сечових шляхів виділяють такі:
@dra_says This is why you keep getting urine infections. Full clip now up, full episode will go live on Wednesday. #embeddeduti #chronicuti #chronicutitiktok #recurrentuti #embeddedutitreatment #doctor #privatedoctor #privategp #urineinfection original sound - Dr Ahmed
Раніше ми повідомляли про продукти, які захистять організм від циститу та інших інфекцій.
Також ми писали про інфекцію, яку можна підхопити від тренажерів в спортзалі.